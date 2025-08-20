Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Велес - Знамя
Велес - Знамя: онлайн-трансляция 20 августа 2025
Велес
20.08.2025, среда, 18:00
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
- : -
Не начался
Знамя
Матч
Статистика матча Велес - Знамя
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Велес
Знамя
«Динамо Киров» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20
Вчера, 19:24
«Велес» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.80
9 августа, 10:23
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
5 августа, 09:04
«Ленинградец» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2 августа, 09:53
«Велес» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
26 июля, 09:25
«Динамо Киров» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 2.20
Вчера, 19:24
«Велес» – «Волгарь»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.80
9 августа, 10:23
«Ленинградец» – «Велес»: прогноз и ставки на матч 3 августа 2025 с коэффициентом 2.15
2 августа, 09:53
«Велес» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
26 июля, 09:25
«Велес» – «Текстильщик»: прогноз и ставки на матч 27 июля 2025 с коэффициентом 1.90
26 июля, 09:21
«Знамя» – «Коломна»: прогноз и ставки на матч 6 августа 2025 с коэффициентом 1.80
5 августа, 09:04
Экс-защитник «Спартака» Шишкин высказался о «багаже» Абаскаля
1 января, 23:32
2
Янбаев объяснил уникальность Халка и Лассана Диарра
9 ноября 2024, 01:00
Янбаев составил идеального футболиста из качеств партнеров по сборной России на Евро-2008
8 ноября 2024, 17:05
1
Янбаев объяснил, почему Батракову не грозит звездная болезнь
7 ноября 2024, 15:59
1
Больше новостей
Россия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Все
Велес
Знамя
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Велес
1 : 0
10.08.2025
Волгарь
Россия. Кубок, 1 раунд
Знамя
3 : 0
06.08.2025
Коломна
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ленинградец
2 : 2
03.08.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
1 : 0
27.07.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 0
20.07.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 4 тур
Велес
1 : 0
10.08.2025
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 3 тур
Ленинградец
2 : 2
03.08.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 2 тур
Велес
1 : 0
27.07.2025
Текстильщик
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 0
20.07.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
14.06.2025
Велес
Россия. Кубок, 1 раунд
Знамя
3 : 0
06.08.2025
Коломна
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: