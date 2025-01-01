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    • Экс-защитник «Спартака» Шишкин высказался о «багаже» Абаскаля

    Экс-защитник «Спартака» Шишкин высказался о «багаже» Абаскаля

    Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин оценил высказывание экс‑главного тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля.

    – Абаскаль дал понять, что Станкович идет на багаже Гильермо. Вы согласны с ним?

    – Сказать можно что угодно. Багаж – это вещи в аэропорту. Тренера меняет другой тренер в каждой команде. А если бы результаты были неудачными, Абаскаль сказал бы то же самое? Конечно, нет. Не стал бы говорить про это. То, что остаются игроки, нормально. У всех долгосрочные контракты. Не должны же они уходить вслед за тренером. Такого не бывает.

    «Спартак» в двух очках от первого места. Красно‑белые поборются за чемпионство?

    – Я бы вообще выделил всю пятерку: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», «Локомотив». Все рядом, и ЦСКА подбирается. Вопрос в том, кто как выйдет из зимней спячки. То, что был хороший отрезок [у «Спартака»], – да. Чемпионом может стать кто угодно. Здесь вопрос в том, кто будет в каком состоянии, есть ли травмы и прочее.

    • Ранее Абаскаль заявил, что нынешняя команда в «Спартаке» «была подготовлена и создана» его тренерским штабом.
    • В апреле 2024 года испанец покинул пост главного тренера красно‑белых, летом команду возглавил Деян Станкович.
    • Под руководством серба «Спартак» в 18 матчах набрал 37 очков и занимает 3-е место в РПЛ.
    • Команда выиграла шесть матчей подряд в чемпионате перед зимней паузой.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.01.2025 23:32
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    Комментарии (2)
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    БАЗАРА НЕТ
    1735767334
    В промежность упадет спам на своё 6-8 место
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    Arvlad
    1735820954
    На сколько я понял, о никаком "багаже" Гильермо не говорил, ему бы и в голову не пришла такая аналогия... За якобы "резонансные" (ещё одно бессмысленное слово!) заявления надо спрашивать с тех, кто переводил его на русский и кто распространял это..., но вот кто будет с них спрашивать...
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