Экс-защитник «Спартака» Шишкин высказался о «багаже» Абаскаля

Бывший защитник «Спартака», «Крыльев Советов», «Локомотива», «Краснодара» и сборной России Роман Шишкин оценил высказывание экс‑главного тренера красно‑белых Гильермо Абаскаля.

– Абаскаль дал понять, что Станкович идет на багаже Гильермо. Вы согласны с ним?

– Сказать можно что угодно. Багаж – это вещи в аэропорту. Тренера меняет другой тренер в каждой команде. А если бы результаты были неудачными, Абаскаль сказал бы то же самое? Конечно, нет. Не стал бы говорить про это. То, что остаются игроки, нормально. У всех долгосрочные контракты. Не должны же они уходить вслед за тренером. Такого не бывает.

– «Спартак» в двух очках от первого места. Красно‑белые поборются за чемпионство?

– Я бы вообще выделил всю пятерку: «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Динамо», «Локомотив». Все рядом, и ЦСКА подбирается. Вопрос в том, кто как выйдет из зимней спячки. То, что был хороший отрезок [у «Спартака»], – да. Чемпионом может стать кто угодно. Здесь вопрос в том, кто будет в каком состоянии, есть ли травмы и прочее.