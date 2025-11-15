В 18-м туре Второй лиги А сойдутся две команды, которые уверенно проводят сезон и подходят к встрече в отличной форме. «Велес» лидирует в таблице и набрал 30 очков, а «Машук-КМВ» идeт вторым с тем же количеством баллов. Обе команды результативны и регулярно забивают, поэтому матч обещает быть боевым и динамичным.

«Велес»

Команда набрала хороший темп – пять матчей без поражений и лучшая разница мячей в лиге (+13). «Велес» уверенно атакует: 12 голов за пять последних игр, забивает в каждом матче и выглядит структурно как в позиционных атаках, так и в быстрых выпадах. При этом пропускает мало – всего пять мячей за этот же период. Формально «Велес» сейчас является главным претендентом на победу в сезоне.

«Машук-КМВ»

Команда идeт на втором месте и также держит стабильность. В последних пяти матчах «Машук-КМВ» забил пять голов, пропустив шесть, при этом регулярно создаeт моменты и уверенно работает в центре поля. Главный козырь – организованная игра в обороне и способность противостоять командами топ-уровня в лиге. Однако на выезде «Машук» действует менее стабильно.

Факты о командах

«Велес»

Не проигрывает в 5 последних матчах

Забивает в 5 последних матчах

В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучшая разница мячей в турнире (+13)

«Машук-КМВ»

Пропускает в 6 последних матчах

В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Имеет 8 побед – больше всех в турнире

Играет нестабильно в гостях

Прогноз на матч «Велес» – «Машук-КМВ»

Обе команды подходят к матчу в боевом состоянии, но «Велес» выглядит более целостно и увереннее в атаке. Его показатели в последних матчах значительно выше, особенно по динамике и количеству создаваемых моментов. «Машук-КМВ» стабилен, но чаще допускает ошибки в обороне и заметно слабее действует на выезде. При текущей форме обеих команд логично ждать открытого футбола с хорошим количеством моментов и высокой вероятностью голов.

