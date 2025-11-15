Введите ваш ник на сайте
«Велес» – «Машук-КМВ»: прогноз и ставки на матч 16 ноября 2025 с коэффициентом 2.1

15 ноября 2025 9:30
Велес - Машук-КМВ
16 нояб. 2025, воскресенье 14:00 | Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Перейти в онлайн матча
2.10
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

В 18-м туре Второй лиги А сойдутся две команды, которые уверенно проводят сезон и подходят к встрече в отличной форме. «Велес» лидирует в таблице и набрал 30 очков, а «Машук-КМВ» идeт вторым с тем же количеством баллов. Обе команды результативны и регулярно забивают, поэтому матч обещает быть боевым и динамичным.

«Велес»

Команда набрала хороший темп – пять матчей без поражений и лучшая разница мячей в лиге (+13). «Велес» уверенно атакует: 12 голов за пять последних игр, забивает в каждом матче и выглядит структурно как в позиционных атаках, так и в быстрых выпадах. При этом пропускает мало – всего пять мячей за этот же период. Формально «Велес» сейчас является главным претендентом на победу в сезоне.

«Машук-КМВ»

Команда идeт на втором месте и также держит стабильность. В последних пяти матчах «Машук-КМВ» забил пять голов, пропустив шесть, при этом регулярно создаeт моменты и уверенно работает в центре поля. Главный козырь – организованная игра в обороне и способность противостоять командами топ-уровня в лиге. Однако на выезде «Машук» действует менее стабильно.

Факты о командах

«Велес»

  • Не проигрывает в 5 последних матчах
  • Забивает в 5 последних матчах
  • В среднем: 2.40 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Лучшая разница мячей в турнире (+13)

«Машук-КМВ»

  • Пропускает в 6 последних матчах
  • В среднем: 1.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Имеет 8 побед – больше всех в турнире
  • Играет нестабильно в гостях

Личные встречи
0% (0)
67% (2)
33% (1)
3
Забитых мячей
4
1
В среднем за матч
1.33
Крупнейшая победа
3:2
Самый результативный матч:  2:3
Самая крупная ничья:  1:1
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 1 тур
Машук-КМВ
0 : 0
20.07.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Машук-КМВ
1 : 1
11.05.2025
Велес
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Велес
2 : 3
23.03.2025
Машук-КМВ

Прогноз на матч «Велес» – «Машук-КМВ»

Обе команды подходят к матчу в боевом состоянии, но «Велес» выглядит более целостно и увереннее в атаке. Его показатели в последних матчах значительно выше, особенно по динамике и количеству создаваемых моментов. «Машук-КМВ» стабилен, но чаще допускает ошибки в обороне и заметно слабее действует на выезде. При текущей форме обеих команд логично ждать открытого футбола с хорошим количеством моментов и высокой вероятностью голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 2.1
  • Победа «Велес» – коэффициент 2.05

2.10
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень Машук-КМВ Велес
18+
