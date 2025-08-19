Введите ваш ник на сайте
«Велес» – «Красное Знамя»: прогноз и ставки на матч 20 августа 2025 с коэффициентом 1.74

19 августа 2025 10:34
Велес - Красное Знамя
20 авг. 2025, среда 18:00 | Россия. Кубок, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
1.74
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

Матч второго раунда Пути регионов Кубка России между «Велесом» и «Красным Знаменем» обещает быть напряжeнным и малорезультативным. Обе команды находятся в хорошей форме, но демонстрируют диаметрально противоположные стили игры: «Велес» делает ставку на крепкую оборону, а «Красное Знамя» – на агрессивную атаку. Победная серия гостей и домашняя надeжность хозяев создают интригу в борьбе за выход в следующий раунд.

«Велес»

Команда из Второй лиги подходит к матчу в хорошей физической форме и уверенной серии. В последних пяти матчах коллектив добыл две победы и трижды сыграл вничью, при этом пропустив лишь два мяча. В атаке «Велес» действует прагматично – всего четыре забитых гола за пять встреч, но этого хватает для набора очков. Особенно надeжно команда действует на своeм поле: три из последних четырeх домашних матчей завершились победой или ничьей без пропущенных мячей. Такая стабильность в обороне может стать ключевым фактором против более атакующего соперника.

«Красное Знамя»

Форма гостей впечатляет: команда выиграла 11 матчей подряд, включая уверенную победу над «Коломной» в прошлом раунде Кубка (3:0). В этих играх «Красное Знамя» забило 23 мяча – в среднем по 4.6 за игру – и пропустило лишь дважды. Даже несмотря на более низкий уровень турнира, такой результат говорит о сбалансированности и высоком уровне сыгранности состава. Команда не сбавляет темп, эффективно играет на чужом поле и может рассчитывать на инициативу в матче с более осторожным соперником.

Факты о командах

«Велес»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • В 5 последних играх забил 4 мяча
  • Пропускает в среднем 0.4 гола за игру
  • В 5 из 7 последних матчей сохранил ворота сухими
  • На домашнем поле побеждает или играет вничью

«Красное Знамя»

  • Побеждает в 11 матчах подряд
  • В 5 последних играх забило 23 мяча
  • Средний показатель голов – 4.6 за игру
  • Пропускает в среднем всего 0.4 гола
  • В Кубке уверенно обыграло «Коломну» 3:0

Прогноз на матч

«Велес» – команда уровня выше, и еe плотная оборона может остудить атакующий пыл гостей. Однако «Красное Знамя» впечатляет результативностью и не сбавляет обороты. При прочих равных, можно ожидать осторожного начала, в котором обе команды будут присматриваться. Потенциал «Красного Знамени» в атаке даст им шанс забить, но полностью закрыть оборону против такой команды сложно. Матч обещает быть равным, но с ограниченным количеством голов.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.74
  • Оба не забьют – коэффициент 1.82

1.74
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Бестужев Павел
Россия. Кубок Красное Знамя Велес
Рекомендуем
