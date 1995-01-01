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Роман Павлюченко
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РПЛ вернулась! Как сыграют «Спартак», «Зенит», «Ростов» и «Локо»?
18:37
«Ростов» – «Локомотив»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
18:30
РПЛ. «Ахмат» обыграл «Оренбург» (3:1) и догнал ЦСКА и «Динамо»
1
18:19
РПЛ. «Зенит» разгромил «Пари НН» (3:0) и лидирует с 8-очковым отрывом. У Малкома дубль
10
17:45
Федун: «Мешков испортил себе юбилей и убил интригу в РПЛ»
6
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Все новости
18:32
Прогнозы и коэффициенты на матч «Ростов» – «Локомотив»
1
18:31
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: 18 тур РПЛ
2
18:30
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Забьет ли Дзюба в дебютном матче за «Локо» в РПЛ?
18:12
Стало известно, сколько зрителей посетили матч «Зенит» – «Пари НН». Это 1-я игра на «Газпром Арене» с Fan ID
2
17:57
Видео
«Зенит» на матче с «Пари НН» заменил отсутствующий вираж записанными зарядами из колонок
1
17:51
Видео
Президент «Урала» Иванов прокомментировал отмененный гол «Спартака»
1
17:40
Стало известно, будет ли «Спартак» обращаться в ЭСК по матчу с «Уралом»
6
17:23
АПЛ. «Манчестер Сити» победил «Ньюкасл» (2:0). Отставание от «Арсенала» – 2 очка
17:14
Видео
Федотов: «Зенит» забил «Пари НН» с ошибочного штрафного»
4
17:09
Григорий Иванов: «Эмоции от матча со «Спартаком» только положительные»
16:59
Видео
«Спартак»: «Мешков отобрал у нас чистейший гол»
23
16:59
Абаскаль ответил, заслужил ли «Спартак» победу над «Уралом»
4
16:54
«Судью можно понять». Мостовой – о скандальной ошибке Мешкова в матче «Спартак» – «Урал»
12
16:49
Соболев: «Поздравляю болельщиков с победой 3:2! Я забил красивый гол»
8
16:45
Президент РПЛ Алаев: «Обидно за «Спартак». Такой опытный судья совершил такую ошибку»
9
16:40
Абаскаль не стал комментировать отмененный гол «Спартака» в ворота «Урала»
4
16:35
В РФС отреагировали на скандальный эпизод с незасчитанным голом «Спартака»
9
16:31
Литвинов: «Я понял, почему судья отменил гол Соболева»
2
16:26
Федотов: «Мешков отнял у «Спартака» чистый гол в матче с «Уралом»
6
16:26
«Давайте войдем в понимание». Гончаренко – о судействе в матче «Спартак» – «Урал»
5
16:20
Федун ответил, будет ли «Спартак» бороться за титул после ничьей с «Уралом»
6
16:13
Оффтоп
Украинский телеканал отказался транслировать финал теннисного турнира в Дубае. Там сыграют два россиянина
6
16:09
Оздоев забил «Сивасспору». Его команда победила 4:3
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16:00
⚡️ РПЛ. «Спартак» сыграл вничью с «Уралом» (2:2), дважды уступая по ходу матча
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15:48
Суарес: «Если бы Неймар остался в «Барселоне», то выиграл бы «Золотой мяч»
1
15:44
Глава пресс-службы «Спартака» объяснил, почему Промес заслуживает российское гражданство
1
15:36
«Чем РПЛ провинилась? Необъяснимые инициативы». Черданцев – о Fan ID
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«Зенит» разгромил «Пари НН» в первом круге РПЛ. Сколько голов забьет в Петербурге?
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Роман Павлюченко - новости
Нападающий
Имя
Роман
Отчество
Анатольевич
Фамилия
Павлюченко
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
15 декабря 1981 (41 год)
Рост
188
Вес
84
Статистика
Новости
Статьи
Посты
2 марта
17:59
Павлюченко рассказал, как на падение Тикнизяна отреагировали бы судьи АПЛ
10
08:44
Павлюченко покинул медиакоманду «Матч ТВ»
1 марта
08:50
Лахиялов: «Хиддинк возмутился, когда ему в «Анжи» вместо Павлюченко купили Кокорина»
28 февраля
08:39
Павлюченко заявил, что сомневается только в одном решении судей в дерби «Спартак» – «Локо»
7
22 февраля
16:55
Павлюченко выступил за перенос матча «Локомотив» – «Спартак»
6
21 февраля
20:26
Павлюченко считает, что в матче «Локомотив» – «Спартак» будет бойня
20 февраля
01:11
Газизов объяснил, почему Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»
18 февраля
20:52
Павлюченко назвал фаворита матча «Локомотив» – «Спартак»
14 февраля
18:08
Павлюченко назвал причину отказа от возобновления карьеры
2
15:25
«Официально объявляю, что переговоры с «Уфой» закончились». Павлюченко не возобновит карьеру
13 февраля
22:59
Павлюченко оценил переход Дзюбы в «Локомотив»
16:41
Павлюченко: «Пускай Соболев падает и разговаривает. Главное, чтобы приносил «Спартаку» пользу»
3
14:14
Павлюченко определил лучших форвардов РПЛ
1
7 февраля
12:44
Юрист рассказал, сможет ли Павлюченко сыграть за «Уфу» в Кубке России, несмотря на дисквалификацию во Второй лиге
1
6 февраля
18:11
«Уфа» направила письмо в РФС о намерении подписать контракт с Павлюченко («Чемпионат»)
1
5 февраля
14:03
Газизов: «Павлюченко не отказался от «Уфы». Решим на следующей неделе»
4 февраля
22:20
Газизов: «Вопрос с Павлюченко в «Уфе» не закрыт. Просто Роман *** отвечать на один и тот же вопрос»
3
21:50
Павлюченко еще может сыграть за «Уфу» в Кубке России. Ему готовят улучшенное предложение
1
15:30
41-летний Павлюченко отказался подписывать контракт с «Уфой»
1
12:53
Стало известно, сколько Павлюченко может заработать за участие в матче «Уфы» и «Ахмата» в Кубке России
3
3 февраля
19:29
«В России можно и в 41 играть. Буду болеть за Романа». Юран – о возобновлении карьеры Павлюченко
17:54
«Кашу маслом не испортишь». Алдонин – о Павлюченко в «Уфе»
2 февраля
21:11
Павлюченко рассказал, как возникла идея сыграть за «Уфу»
1
19:30
«Я готов ворваться». 41-летний Павлюченко – о возобновлении карьеры
1
16:21
Адебайор рассказал, каким ему запомнился Павлюченко в «Тоттенхэме»
15:44
Аршавин прокомментировал желание Павлюченко сыграть за «Уфу»
12:18
Видео
Павлюченко побывал на тренировке «Уфы»
11:11
Газизов прокомментировал новость о желании Павлюченко сыграть за «Уфу»
00:09
Павлюченко объяснил, почему хочет сыграть за «Уфу». Его поддержит Бузова, с которой они дружат
12
1 февраля
23:14
Павлюченко готов возобновить карьеру и ведет переговоры с клубом Первой лиги
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