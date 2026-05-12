Павлюченко определил лучшего российского форварда

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко сказал, какого действующего форварда считает сильнейшим в стране.

«Если взять всех форвардов сегодня… Тюкавин перспективный, более-менее. Для меня, наверное, Тюкавин из форвардов – номер один.

Воробьев этот сезон проводит хороший. А так, в принципе, тяжело сказать.

Комличенко… не тот от, которого я прям в восторге. Просто, в моe время были Кержаков, Сычeв, Погребняк.

Мы бились за звание лучшего бомбардира каждый год. Конкуренция была мощнее и в сборной. Сейчас конечно…» – заявил Павлюченко.