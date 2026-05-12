Павлюченко определил лучшего российского форварда

12 мая, 00:53
4

Экс-нападающий сборной России Роман Павлюченко сказал, какого действующего форварда считает сильнейшим в стране.

«Если взять всех форвардов сегодня… Тюкавин перспективный, более-менее. Для меня, наверное, Тюкавин из форвардов – номер один.

Воробьев этот сезон проводит хороший. А так, в принципе, тяжело сказать.

Комличенко… не тот от, которого я прям в восторге. Просто, в моe время были Кержаков, Сычeв, Погребняк.

Мы бились за звание лучшего бомбардира каждый год. Конкуренция была мощнее и в сборной. Сейчас конечно…» – заявил Павлюченко.

  • 23-летний Тюкавин – воспитанник «Динамо».
  • Его статистика за главную команду бело-голубых: 181 матч, 60 голов, 35 ассистов.
  • В составе сборной России Тюкавин оформил 2+2 в 9 играх.

Источник: «100% Мяса»
Россия. Премьер-лига Динамо Павлюченко Роман Тюкавин Константин
vvv123
1778567368
Да кто такой Павлюченко? Он сам с 3-х метров по воротам мазал. И не раз!
Garrincha58
1778568531
Фёдоров может вырасти в отличного напа. Ему всего 22 года.То как он мастерски забил видно есть у парня задатки нападающего да и как он прессинговал зенитовцев по всему полю лучшим был среди сочинцев.
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
