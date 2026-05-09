Павлюченко назвал условие для ухода Карседо из «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко не уверен, что Хуан Карлос Карседо останется главным тренером красно-белых в следующем сезоне.

«Если «Спартак» не выиграет Кубок России, Карседо вряд ли останется в команде.

Если «Спартак» обыграет «Краснодар», главному тренеру дадут второй шанс и оставят на следующий сезон.

Вся надежда на то, что «Спартак» завоюет трофей», – сказал Павлюченко.