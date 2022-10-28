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  • Павлюченко – о дисквалификации на восемь матчей: «Решил проучить молодого. Надо знать, кому рот закрывать»

Павлюченко – о дисквалификации на восемь матчей: «Решил проучить молодого. Надо знать, кому рот закрывать»

28 октября 2022, 08:24
2

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил свою дисквалификацию на восемь матчей во Второй лиге.

– Может, стоило приехать и объясниться на КДК?

– Бесполезно. У меня уже было удаление во Второй лиге – была похожая провокация, но уже с арбитром. Приезжал на КДК, пытался им что-то объяснить, но все впустую. Поэтому сегодня не было смысла ехать туда. Ну дали 8 матчей, навели шумиху. Молодцы. Но не тем они занимаются.

– Ты, по сути, второй раз объявил о завершении карьеры. После первого раза ты вернулся на профессиональный уровень, с которого сейчас все-таки уходишь. Как тебе такое завершение?

– Можно сказать, принес себя в жертву ради светлого будущего российского футбола. Хотел обратить внимание КДК на все, что происходит во Второй лиге. Хотя я знаю, что главный арбитр поучаствовал [в дисквалификации], написал, что я пытался ударить [другого игрока] или чего-то еще.

Считаю, судьи тоже должны уважать себя, не терпеть, когда их 20-летний парень посылает. В РПЛ такого не слышал и не видел, честно. Вот на это важно обращать внимание.

Понятно, что-то, что я сделал, меня не красит. Но я тоже футболист, не умею проигрывать – и такая ситуация меня спровоцировала. Не сдержался.

Решил проучить молодого, показать, что так себя вести нельзя, что надо чуть-чуть знать, кого посылать, кому рот закрывать. Сначала надо чего-то добиться в футболе, а потом уже с судьями постоянно спорить: прав он или нет.

Вспоминаю начало 2000-х, когда сам был молодым. За такое поведение мне бы так навешали после матча, что мама не горюй. Я бы потом год не смог бы собраться, чтобы потренироваться. А сейчас до молодежи не дотронься, ничего не скажи ей. Понятно, что так учить тоже не надо, но как-то показывать им, что такое поведение их не красит, необходимо.

Каждый свисток – они несутся к судьям. Я молча бегаю, вы чего рассказываете?

  • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
  • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
  • 40-летний форвард – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Красное Знамя Павлюченко Роман
Комментарии (2)
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3meeeD
1666935855
Рамон Павлюченко?))
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