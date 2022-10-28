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    Павлюченко – о дисквалификации на восемь матчей: «Решил проучить молодого. Надо знать, кому рот закрывать»

    Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко объяснил свою дисквалификацию на восемь матчей во Второй лиге.

    – Может, стоило приехать и объясниться на КДК?

    – Бесполезно. У меня уже было удаление во Второй лиге – была похожая провокация, но уже с арбитром. Приезжал на КДК, пытался им что-то объяснить, но все впустую. Поэтому сегодня не было смысла ехать туда. Ну дали 8 матчей, навели шумиху. Молодцы. Но не тем они занимаются.

    – Ты, по сути, второй раз объявил о завершении карьеры. После первого раза ты вернулся на профессиональный уровень, с которого сейчас все-таки уходишь. Как тебе такое завершение?

    – Можно сказать, принес себя в жертву ради светлого будущего российского футбола. Хотел обратить внимание КДК на все, что происходит во Второй лиге. Хотя я знаю, что главный арбитр поучаствовал [в дисквалификации], написал, что я пытался ударить [другого игрока] или чего-то еще.

    Считаю, судьи тоже должны уважать себя, не терпеть, когда их 20-летний парень посылает. В РПЛ такого не слышал и не видел, честно. Вот на это важно обращать внимание.

    Понятно, что-то, что я сделал, меня не красит. Но я тоже футболист, не умею проигрывать – и такая ситуация меня спровоцировала. Не сдержался.

    Решил проучить молодого, показать, что так себя вести нельзя, что надо чуть-чуть знать, кого посылать, кому рот закрывать. Сначала надо чего-то добиться в футболе, а потом уже с судьями постоянно спорить: прав он или нет.

    Вспоминаю начало 2000-х, когда сам был молодым. За такое поведение мне бы так навешали после матча, что мама не горюй. Я бы потом год не смог бы собраться, чтобы потренироваться. А сейчас до молодежи не дотронься, ничего не скажи ей. Понятно, что так учить тоже не надо, но как-то показывать им, что такое поведение их не красит, необходимо.

    Каждый свисток – они несутся к судьям. Я молча бегаю, вы чего рассказываете?

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • 40-летний форвард – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +723

      3meeeD 1 час назад

      Рамон Павлюченко?))

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      ...
      Рейтинг: +17075

      ilichkadr > 3meeeD 1 час назад

      Ну, да. Он же Роман, он же Ромка, она же Анна Ефидоренко, она же Элла Кацнельбоген, она же Людмила Огуренкова, она же Изольда Меньшова, она же Валентина Панеяд!

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