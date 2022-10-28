Шишкин отреагировал на решение Павлюченко уйти из футбола

Бывший защитник «Спартака», «Локомотива» и «Знамени» Роман Шишкин высказался о решении Романа Павлюченко завершить карьеру в 40 лет.

«Да, при всей его футбольной легендарности я бы отметил именно его человеческие качества. Мне удалось с ним не только поиграть, но и побывать в разных жизненных ситуациях, и этот человек настолько добр душой, что практически все его любят.

У него нет никакой звездной болезни, по последним годам в «Знамени» я видел, как он общается с людьми, молодыми, тренерами. Все его уважали, и он очень уважает тех, с кем работал и играл. На улице к нему могли подойти – он никогда никому не отказывал.

Быть человеком и быть человечным – немного разные вещи, и я думаю, его человечность и доброта, душевность очень помогли в карьере. У него всегда все четко было и в семье, и на футбольном поле. Он отлично распорядился своей карьерой», – сказал Шишикин.