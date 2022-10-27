Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, хватит. Нервы сдают»

Нападающий «Знамени» Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

– Можно сказать, что профессиональная карьера завершена?

– Карьера давно закончена была, а то, что я играл за «Знамя» – это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит.

Второй дивизион – не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу.

Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас – выступления в Медиалиге.