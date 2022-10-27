Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, хватит. Нервы сдают»

    Нападающий «Знамени» Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

    – Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

    – Можно сказать, что профессиональная карьера завершена?

    – Карьера давно закончена была, а то, что я играл за «Знамя» – это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит.

    Второй дивизион – не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу.

    Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас – выступления в Медиалиге.

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

    Новости по теме
    КДК дисквалифицировал Павлюченко на восемь матчей во Второй лиге 1
    8 игроков, забивших 100+ голов в РПЛ. Где они сейчас 7
    Павлюченко: «В следующем дерби Федотов и Абаскаль обнимутся, и на этом всe прекратится» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:52
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +80

      dragoff 5 минут назад

      Да, Рома, это была славная охота))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8047

      vladik12 23 минуты назад

      Это игрочок нашего детства. Мы росли, наблюдая за его игрой. Дубль Англии вряд ли когда-то забудем.
      Рома - символ нашего футбола нулевых-десятых. Определенно величина.
      Спасибо за карьеру, Спящий гигант.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16005

      Fusballer 32 минуты назад

      Хорошая карьера была у Романа.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11