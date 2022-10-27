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  • Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, хватит. Нервы сдают»

Павлюченко объявил о завершении карьеры: «Мне 40 лет, хватит. Нервы сдают»

27 октября 2022, 15:52
8

Нападающий «Знамени» Роман Павлюченко объявил о завершении профессиональной карьеры.

– Честно говоря, мне без разницы, что мне дали эти восемь матчей дисквалификации. Я не собираюсь больше играть в большой футбол. Почему дали не 18 матчей дисквалификации, не 80, чтобы я в следующий раз мог играть в 50 лет только? Непонятно, чем они руководствуются, принимая данные решения.

– Можно сказать, что профессиональная карьера завершена?

– Карьера давно закончена была, а то, что я играл за «Знамя» – это просто для себя, поделиться опытом с молодыми ребятами. Сейчас я понял, что окончательно пора заканчивать с этим. Нервы, как видите, уже иногда сдают. Мне 40 лет, уже хватит.

Второй дивизион – не такой высокий уровень, но там молодые ребята, с которыми мне уже тяжеловато тренироваться, другие скорости. Надо хотя бы уровню соответствовать, но уже не готов поддерживать такую физическую работу.

Я уже принял решение, ушел из клуба. Там хватает молодых ребят, которые могут играть и у которых есть желание. У меня одна задача сейчас – выступления в Медиалиге.

  • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
  • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
  • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Красное Знамя Павлюченко Роман
Комментарии (8)
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Fusballer
1666875326
Хорошая карьера была у Романа.
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vladik12
1666875890
Это игрочок нашего детства. Мы росли, наблюдая за его игрой. Дубль Англии вряд ли когда-то забудем. Рома - символ нашего футбола нулевых-десятых. Определенно величина. Спасибо за карьеру, Спящий гигант.
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Stavr007
1666878058
ибра в 40 в полном порядке в серии А, это чудище во второй лиге болталось в 40 лет, профессиОНАЛ че
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Enter2006
1666878699
Рома, удачи тебе в жизни! Никогда не забуду улыбчивую и достаточно эффективную Палку ))
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SmilingDevil
1666880088
Хз...Карьера офк неплохая а по росс меркам вообще шикарная, а так лет 10 назад он уже так сдал, что я аж забыл, что он еще играет
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alex1951
1666880309
Вы хоть ,,бронзу,, хапнули ,а после этого было ,просто,кошмарное кошмарище..... А теперь .ваапще, тормозуха полная ,сюда включаю и сегодняшнее пропавшее поколение...Обидно....А тебе удачи...
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