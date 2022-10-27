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    КДК дисквалифицировал Павлюченко на восемь матчей во Второй лиге

    КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Знамени» Романа Павлюченко на восемь матчей по итогам игры с «Космосом» во Второй лиге.

    «Павлюченко был удалeн на 80-й минуте за попытку физического воздействия на игрока «Космос». Уходя со спортивного поля, ударил по металлическому заграждению. После матча ждал игрока «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил. Все видеоматериалы мы изучили.

    Павлюченко прислал письмо, что признаeт свои нарушения.

    За неспортивное поведение, попытку оказания физического воздействия на соперника и за оскорбительное поведения в отношении соперника дисквалифицировать Павлюченко на восемь игр Второй Лиги и оштрафовать на 10 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6771

      Беспонтий 30 минут назад

      кто обидел спящего гиганта ажно на десять косарей и восемь матчей официального прогула?
      сопьётся же..и не проснётся)

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