КДК дисквалифицировал Павлюченко на восемь матчей во Второй лиге

КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Знамени» Романа Павлюченко на восемь матчей по итогам игры с «Космосом» во Второй лиге.

«Павлюченко был удалeн на 80-й минуте за попытку физического воздействия на игрока «Космос». Уходя со спортивного поля, ударил по металлическому заграждению. После матча ждал игрока «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил. Все видеоматериалы мы изучили.

Павлюченко прислал письмо, что признаeт свои нарушения.

За неспортивное поведение, попытку оказания физического воздействия на соперника и за оскорбительное поведения в отношении соперника дисквалифицировать Павлюченко на восемь игр Второй Лиги и оштрафовать на 10 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.