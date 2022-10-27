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КДК дисквалифицировал Павлюченко на восемь матчей во Второй лиге

27 октября 2022, 15:47
1

КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Знамени» Романа Павлюченко на восемь матчей по итогам игры с «Космосом» во Второй лиге.

«Павлюченко был удалeн на 80-й минуте за попытку физического воздействия на игрока «Космос». Уходя со спортивного поля, ударил по металлическому заграждению. После матча ждал игрока «Космос» Кузина, схватил за майку и оскорбил. Все видеоматериалы мы изучили.

Павлюченко прислал письмо, что признаeт свои нарушения.

За неспортивное поведение, попытку оказания физического воздействия на соперника и за оскорбительное поведения в отношении соперника дисквалифицировать Павлюченко на восемь игр Второй Лиги и оштрафовать на 10 тысяч рублей», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Вторая лига. Группа 1 Красное Знамя Павлюченко Роман
Комментарии (1)
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Беспонтий
1666875437
кто обидел спящего гиганта ажно на десять косарей и восемь матчей официального прогула? сопьётся же..и не проснётся)
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