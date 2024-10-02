Бурлак назвал главную причину снижения интереса к футболу

Бывший защитник сборной России Тарас Бурлак прокомментировал снижение интереса к футболу в стране.

Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, согласно которому доля равнодушных к футболу россиян с 2005 по 2024 годы выросла с 43% до 77%.

При этом количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз – с 19% до 4%.

«Конечно, видно, что посещаемость «Спартака», «Зенита», ЦСКА падает по сравнению с Кубком. Все прекрасно понимают, что ситуация с Fan ID влияет. Есть люди, которые не хотят его оформлять. Это самая главная причина», – сказал Бурлак.