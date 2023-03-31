Янбаев анонсировал возобновление карьеры Павлюченко

Спортивный директор «Знамени» Ренат Янбаев заявил, что Роман Павлюченко сыграет за клуб летом.

– С Павлюченко вы хорошо общаетесь. Как отреагировали на новость, что он может перейти в «Уфу» ради того, чтобы забить 200-й гол в клубной карьере?

– Я ему сразу сказал: «Какая «Уфа»? Выйдешь за «Знамя» и забьeшь свой гол!» Летом, если всe нормально будет, снова сыграет за нас. Свой 200-й гол Павлюченко забьeт за «Знамя».

– Зимой все говорили, что Дзюба старый, но в итоге человек регулярно забивает за «Локомотив». Павлюченко мог бы так же сейчас?

– Думаю, нет. 41 год Павлику, а Дзюбе 34 – это большая разница. Я в 34 ещe был в РПЛ, но в 35-36 уже становится сложнее намного. Дзюба ещe может поиграть, я не считаю его старым.