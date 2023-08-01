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    В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России

    Полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич прокомментировал победу над «Знаменем» (3:2) в первом раунде Пути регионов Fonbet Кубка России.

    «Самый ли красивый гол в карьере? Может, забивал красивее в детско‑юношеских [играх]. За «Амкал» точно самый красивый.

    Конечно, всегда на тренировках тренирую удар с левой в девятку. У меня всегда суперские эмоции, когда играю за «Амкал». Конечно, у нас есть задача пройти дальше всех медийных клубов», – сказал Катрич.

    • Медийный клуб сыграет во втором раунде с «Текстильщиком».
    • Помимо «Амкала» в Кубке играют еще две медийные команды – «2Drots» и «Родина Медиа».
    • В прошлом сезоне «Амкал» дошел до 3-го раунда Fonbet Кубка России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2023 22:54
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