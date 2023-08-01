В «Амкале» назвали задачу клуба в Fonbet Кубке России

Полузащитник «Амкала» Анатолий Катрич прокомментировал победу над «Знаменем» (3:2) в первом раунде Пути регионов Fonbet Кубка России.

«Самый ли красивый гол в карьере? Может, забивал красивее в детско‑юношеских [играх]. За «Амкал» точно самый красивый.

Конечно, всегда на тренировках тренирую удар с левой в девятку. У меня всегда суперские эмоции, когда играю за «Амкал». Конечно, у нас есть задача пройти дальше всех медийных клубов», – сказал Катрич.