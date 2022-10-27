В «Знамени» рассказали, когда состоится прощальный матч Павлюченко

Прощальный матч нападающего Романа Павлюченко, объявившего о завершении карьеры, состоится весной.

— Павлюченко сказал, что он ушел из «Знамени» после объявления о дисквалификации. Как клуб отнесся к этому решению? Как произошло расторжение контракта?

— Во‑первых, у него был любительский контракт — там особо никаких процедур расторжения не было. Он принял решение сразу после матча, в котором получил эту красную карточку. И тогда же объявил его нам. Естественно, мы друг друга поблагодарили, он в своих соцсетях поблагодарил команду.

Сейчас у нас с ним есть предварительная договоренность о том, что весной для наших болельщиков проведем его прощальный матч. Все‑таки в нашем клубе он провел четыре года. Больше только в «Спартаке» проиграл (шесть лет – прим. «Бомбардира»).

— Есть вариант, что у Романа будет должность в структуре клуба или в тренерском штаба «Знамени»?

— Вряд ли. Мы находимся в Ногинске, он живет в Москве. Не думаю, что ему удобно мотаться сюда каждый день, поэтому эту тему даже не обсуждали.