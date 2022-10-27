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    Павлюченко: «Я не говорил о завершении карьеры. Закончил еще четыре года назад»

    Форвард «Знамени» Роман Павлюченко высказался о завершении карьеры в 40 лет.

    «А кто заявлял о завершении карьеры? Не могу понять, кто сказал об этом. Я завершил карьеру ещe четыре года назад.

    Сегодня не говорил, что принимаю решение. Просто сказал, что завязал со Второй лигой – попрощался с командой, потому что понял, что физически не могу помочь команде. Но карьеру я закончил ещe четыре года назад. Где я там говорил, что я завершаю сегодня карьеру, кто такое сказал…

    Сегодня не говорил такие слова. Закончил карьеру ещe четыре года назад. Я просто играл за ФК «Знамя», но это не означает, что играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился. Профессионально закончил давно, не сегодня», – сказал Павлюченко.

    • Павлюченко наиболее известен по выступлениям за «Спартак», «Локомотив» и «Тоттенхэм».
    • Он провел 51 матч за сборную России, забил 21 гол.
    • Павлюченко – бронзовый призер Евро-2008.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +94

      Клаус 35 минут назад

      Роман закончил карьеру ещё в 2013-14 годах

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      Рейтинг: +81

      dragoff 48 минут назад

      "Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился"... зарплату получал))))

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