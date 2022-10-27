Павлюченко: «Я не говорил о завершении карьеры. Закончил еще четыре года назад»

Форвард «Знамени» Роман Павлюченко высказался о завершении карьеры в 40 лет.

«А кто заявлял о завершении карьеры? Не могу понять, кто сказал об этом. Я завершил карьеру ещe четыре года назад.

Сегодня не говорил, что принимаю решение. Просто сказал, что завязал со Второй лигой – попрощался с командой, потому что понял, что физически не могу помочь команде. Но карьеру я закончил ещe четыре года назад. Где я там говорил, что я завершаю сегодня карьеру, кто такое сказал…

Сегодня не говорил такие слова. Закончил карьеру ещe четыре года назад. Я просто играл за ФК «Знамя», но это не означает, что играл профессионально. Был в команде, помогал молодым ребятам, чему-то учил, делился. Профессионально закончил давно, не сегодня», – сказал Павлюченко.