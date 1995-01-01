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    Черноморец - расписание

    Город Новороссийск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fcchernomorets.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Константин Зырянов
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    19 тур
    		10 марта, пятница 13:00 Форте Черноморец
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    20 тур
    		18 марта, суббота 17:00 Черноморец Спартак-Нальчик
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    21 тур
    		25 марта, суббота 00:00 Ротор Черноморец
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    22 тур
    		1 апреля, суббота 00:00 Черноморец Биолог-Новокубанск
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    23 тур
    		8 апреля, суббота 00:00 Кубань Холдинг Черноморец
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    24 тур
    		15 апреля, суббота 00:00 Черноморец Алания-2
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    25 тур
    		22 апреля, суббота 00:00 Дружба Черноморец
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    26 тур
    		29 апреля, суббота 00:00 Черноморец Легион
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