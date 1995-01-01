Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
|19 тур
|10 марта, пятница
|13:00
|Форте
|Черноморец
|20 тур
|18 марта, суббота
|17:00
|Черноморец
|Спартак-Нальчик
|21 тур
|25 марта, суббота
|00:00
|Ротор
|Черноморец
|22 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Черноморец
|Биолог-Новокубанск
|23 тур
|8 апреля, суббота
|00:00
|Кубань Холдинг
|Черноморец
|24 тур
|15 апреля, суббота
|00:00
|Черноморец
|Алания-2
|25 тур
|22 апреля, суббота
|00:00
|Дружба
|Черноморец
|26 тур
|29 апреля, суббота
|00:00
|Черноморец
|Легион