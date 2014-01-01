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Черноморец
Результаты
€ 450 тыс
Черноморец - результаты матчей
Новороссийск
Стадион:
Центральный
Сайт:
http://www.fcchernomorets.ru/
Тренер:
Эдуард Саркисов
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Чемпионат России. 1996
Чемпионат России. 1995
16.05 | 13:00
Черноморец
2 : 1
Урал
08.05 | 18:00
Чайка
0 : 2
Черноморец
02.05 | 16:00
Черноморец
1 : 3
Родина
26.04 | 17:00
Черноморец
0 : 1
Сокол
22.04 | 17:30
Нефтехимик
4 : 0
Черноморец
18.04 | 15:00
Уфа
1 : 0
Черноморец
11.04 | 16:00
Черноморец
1 : 2
Спартак К
03.04 | 17:30
Челябинск
1 : 1
Черноморец
29.03 | 16:30
Черноморец
1 : 4
Ротор
21.03 | 17:00
КАМАЗ
3 : 1
Черноморец
14.03 | 18:00
Факел
0 : 0
Черноморец
07.03 | 15:00
Черноморец
3 : 0
СКА-Хабаровск
01.03 | 15:00
Черноморец
0 : 2
Торпедо
28.11 | 19:00
Черноморец
2 : 1
Шинник
22.11 | 17:00
Арсенал
1 : 1
Черноморец
15.11 | 15:00
Черноморец
2 : 1
Волга
09.11 | 10:00
Енисей
1 : 0
Черноморец
02.11 | 17:00
Спартак К
3 : 1
Черноморец
25.10 | 17:00
Черноморец
0 : 0
Челябинск
20.10 | 18:30
Черноморец
1 : 1
Нефтехимик
12.10 | 16:00
Ротор
2 : 0
Черноморец
05.10 | 16:00
Торпедо
1 : 4
Черноморец
29.09 | 19:00
Черноморец
1 : 0
КАМАЗ
21.09 | 08:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Черноморец
15.09 | 19:00
Черноморец
4 : 1
Чайка
07.09 | 18:00
Черноморец
3 : 2
Уфа
03.09 | 17:30
Волга
1 : 1
Черноморец
30.08 | 17:00
Шинник
1 : 0
Черноморец
23.08 | 19:00
Черноморец
0 : 2
Енисей
17.08 | 19:00
Черноморец
0 : 1
Факел
09.08 | 18:00
Сокол
1 : 1
Черноморец
03.08 | 19:00
Черноморец
1 : 2
Арсенал
28.07 | 16:30
Урал
3 : 2
Черноморец
21.07 | 19:30
Родина
1 : 1
Черноморец
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