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    Черноморец - результаты

    Город Новороссийск
    Дивизион Россия-2-я лига ФНЛ - группа 1
    Сайт http://www.fcchernomorets.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Константин Зырянов
    Турниры:
    Россия. Вторая лига. Группа 1 (2022/2023)
    18 тур
    		13 ноября, воскресенье 14:00 Черноморец 2:1 Ессентуки
    17 тур
    		9 ноября, среда 17:00 Чайка 1:2 Черноморец
    16 тур
    		4 ноября, пятница 17:00 Черноморец 4:0 СКА
    15 тур
    		29 октября, суббота 15:00 Динамо 1:5 Черноморец
    14 тур
    		22 октября, суббота 17:00 Черноморец 3:1 Машук-КМВ
    13 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Черноморец 6:1 Дружба
    1 тур
    		11 октября, вторник 14:30 Легион 0:4 Черноморец
    12 тур
    		8 октября, суббота 15:00 Алания-2 0:1 Черноморец
    11 тур
    		1 октября, суббота 17:00 Черноморец 3:0 Кубань Холдинг
    10 тур
    		25 сентября, воскресенье 13:00 Биолог-Новокубанск 1:2 Черноморец
    9 тур
    		18 сентября, воскресенье 19:30 Черноморец 0:0 Ротор
    8 тур
    		10 сентября, суббота 16:30 Спартак-Нальчик 2:3 Черноморец
    7 тур
    		3 сентября, суббота 18:30 Черноморец 2:2 Форте
    6 тур
    		26 августа, пятница 17:00 Ессентуки 1:2 Черноморец
    5 тур
    		21 августа, воскресенье 18:30 Черноморец 0:2 Чайка
    4 тур
    		14 августа, воскресенье 18:00 СКА 0:2 Черноморец
    3 тур
    		7 августа, воскресенье 18:30 Черноморец 1:0 Динамо
    2 тур
    		30 июля, суббота 17:00 Машук-КМВ 0:0 Черноморец
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