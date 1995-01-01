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Россия. Вторая лига. Группа 1. 2022/2023 Россия. Кубок. 2022/2023 Россия. Кубок. 2021/2022 Россия. ФНЛ 2. Группа 1. 2021/2022 Россия. Кубок. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Группа 1. 2020/2021 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2019/2020 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2018/2019 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2017/2018 Россия. ПФЛ. Зона Юг. 2016/2017 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2015/2016 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. Второй этап. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2014/2015 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2013/2014 Россия. Второй дивизион. Зона Юг. 2012/2013 Россия. ФНЛ. Второй этап 2011/2012 Россия. Второй Дивизион. Зона Юг. 2010 Россия. Первый дивизион. 2009 Россия. Первый дивизион. 2008 Россия. Премьер-лига. 2003 Чемпионат России. 2001 Чемпионат России. 2000 Чемпионат России. 1999 Чемпионат России. 1998 Чемпионат России. 1997 Чемпионат России. 1996 Чемпионат России. 1995