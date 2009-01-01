Статистика по турнирам:
|№
|Игрок
|Нац
|Поз
|Воз
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Стоимость
|7
|Антонов Антон
|Пол
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Шогенов Азамат
|Вра
|34
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|Швагирев Максим
|Вра
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Фролкин Даниил
|Вра
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|Куцев Александр
|Вра
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|Степанов Максим
|Вра
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Гречкин Алексей
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Мустафин Темур
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Маклаков Иван
|Защ
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Гараев Виктор
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Корнилов Евгений
|Защ
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Пуляев Анатолий
|Защ
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Гришин Никита
|Защ
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Юдин Иван
|Защ
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Курбанов Игорь
|Защ
|29
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Лезгинцев Даниил
|Защ
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|Кузнецов Алексей
|Защ
|39
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|32
|Балдин Игорь
|Защ
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Ахмеджанов Артур
|Защ
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Омаров Мурад
|Защ
|31
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|Хагур Руслан
|Защ
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|29
|Абрамов Алексей
|Пол
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Резников Станислав
|Пол
|37
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Миносян Артур
|Пол
|33
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Кочубей Кирилл
|Пол
|36
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Ахмедханов Ризван
|Пол
|30
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Панамарев Никита
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Муртузалиев Шамиль
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Магомедов Зикрула
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Пацев Денис
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Смыр Гудиса
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Фулга Владислав
|Пол
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|Климов Никита
|Пол
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|Кириленко Владислав
|Пол
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|24
|Будагян Юрий
|Пол
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|Крюков Максим
|Пол
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.125 млн.
|17
|Чалый Никита
|Пол
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.2 млн.
|26
|Басыров Станислав
|Пол
|20
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|90
|Делькин Артем
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|96
|Адаев Владислав
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Лукьянов Иван
|Нап
|32
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Бояринцев Николай
|Нап
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|Хасцаев Дзамболат
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|Агаронян Манвел
|Нап
|25
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|Барцов Алексей
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|25
|Матюшенко Иван
|Нап
|24
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|Абакаров Магомед
|Нап
|22
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.1 млн.
|7
|Машезов Ратмир
|Нап
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|26
|Абдоков Аким
|Нап
|23
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Артебякин Виталий
|Нап
|28
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Джанелидзе Бека
|Нап
|21
|-
|-
|-
|-
|-
|€ 0.125 млн.
Всего игроков: 51, из них вратарей: 5, защитников: 15, полузащитников: 18, нападающих: 13