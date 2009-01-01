Статистика по турнирам:

Россия. Кубок (2022-2023) Россия. Кубок (2020-2021) Россия. Кубок (2017-2018) Россия. Кубок (2016-2017) Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015-2016) Россия. ФНЛ (2011-2012) Россия. Первый дивизион (2009) Россия. Первый дивизион (2008) Россия. Премьер-лига (2003) Чемпионат России (2001) Чемпионат России (2000) Чемпионат России (1999) Чемпионат России (1998) Чемпионат России (1997) Чемпионат России (1996) Чемпионат России (1995)