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    Черноморец - состав

    Город Новороссийск
    Дивизион Россия-Первая лига
    Сайт http://www.fcchernomorets.ru/
    Стадион Центральный
    Тренер Константин Зырянов
    Статистика по турнирам:
    Игрок Нац Поз Воз И Г П Ж К Стоимость
    7 Антонов Антон Россия Пол 25 - - - - - -
    1 Шогенов Азамат Россия Вра 34 - - - - - -
    1 Швагирев Максим Россия Вра 28 - - - - - -
    16 Фролкин Даниил Россия Вра 22 - - - - - -
    16 Куцев Александр Россия Вра 24 - - - - - -
    22 Степанов Максим Россия Вра 20 - - - - - -
    15 Гречкин Алексей Россия Защ 27 - - - - - -
    21 Мустафин Темур Россия Защ 28 - - - - - -
    14 Маклаков Иван Россия Защ 25 - - - - - -
    5 Гараев Виктор Россия Защ 30 - - - - - -
    3 Корнилов Евгений Россия Защ 37 - - - - - -
    2 Пуляев Анатолий Россия Защ 35 - - - - - -
    2 Гришин Никита Россия Защ 28 - - - - - -
    3 Юдин Иван Россия Защ 33 - - - - - -
    6 Курбанов Игорь Россия Защ 29 - - - - - -
    4 Лезгинцев Даниил Россия Защ 30 - - - - - -
    5 Кузнецов Алексей Россия Защ 39 - - - - - -
    32 Балдин Игорь Россия Защ 36 - - - - - -
    13 Ахмеджанов Артур Россия Защ 27 - - - - - -
    3 Омаров Мурад Россия Защ 31 - - - - - -
    3 Хагур Руслан Россия Защ 24 - - - - - -
    29 Абрамов Алексей Россия Пол 35 - - - - - -
    6 Резников Станислав Россия Пол 37 - - - - - -
    7 Миносян Артур Россия Пол 33 - - - - - -
    8 Кочубей Кирилл Россия Пол 36 - - - - - -
    9 Ахмедханов Ризван Россия Пол 30 - - - - - -
    8 Панамарев Никита Россия Пол 24 - - - - - -
    23 Муртузалиев Шамиль Россия Пол 23 - - - - - -
    10 Магомедов Зикрула Россия Пол 24 - - - - - -
    6 Пацев Денис Россия Пол 24 - - - - - -
    17 Смыр Гудиса Россия Пол 23 - - - - - -
    20 Фулга Владислав Россия Пол 28 - - - - - -
    21 Климов Никита Россия Пол 24 - - - - - -
    13 Кириленко Владислав Россия Пол 23 - - - - - -
    24 Будагян Юрий Россия Пол 21 - - - - - -
    14 Крюков Максим Россия Пол 22 - - - - - € 0.125 млн.
    17 Чалый Никита Россия Пол 27 - - - - - € 0.2 млн.
    26 Басыров Станислав Россия Пол 20 - - - - - -
    90 Делькин Артем Россия Нап 32 - - - - - -
    96 Адаев Владислав Россия Нап 27 - - - - - -
    9 Лукьянов Иван Россия Нап 32 - - - - - -
    18 Бояринцев Николай Россия Нап 35 - - - - - -
    17 Хасцаев Дзамболат Россия Нап 28 - - - - - -
    15 Агаронян Манвел Россия Нап 25 - - - - - -
    23 Барцов Алексей Россия Нап 24 - - - - - -
    25 Матюшенко Иван Россия Нап 24 - - - - - -
    18 Абакаров Магомед Россия Нап 22 - - - - - € 0.1 млн.
    7 Машезов Ратмир Россия Нап 27 - - - - - -
    26 Абдоков Аким Россия Нап 23 - - - - - -
    11 Артебякин Виталий Россия Нап 28 - - - - - -
    10 Джанелидзе Бека Россия Нап 21 - - - - - € 0.125 млн.
    Всего игроков: 51, из них вратарей: 5, защитников: 15, полузащитников: 18, нападающих: 13
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