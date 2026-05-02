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  • «Черноморец» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

«Черноморец» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

2 мая, 14:50
Черноморец
02.05.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Родина
80' А. Хубулов (П)
3' А. Максименко 15' И. Тимошенко 63' Й. Рейна
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
23
Никита Чистяков
ЛЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Родина
13
Сергей Волков
ВР
49
Илья Дятлов
ЛЗ
55
Митя Крижан
ЦЗ
88
Артем Сокол
ЦЗ
80
Станислав Бессмертный
ПЗ
50
Руслан Фищенко
ОП
5
Андрей Егорычев
ЦП
9
Артем Максименко
ПВ
99
Иван Тимошенко
ЦФ
18
Магомедхабиб Абдусаламов
ЦФ
10
Йорди Рейна
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
13
Максим Матюша
ВР
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
7
Антон Антонов
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
17
Игорь Коновалов
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
44
Илья Кухарчук
ПВ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Родина
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Теодоро Арсе
ЛВ
38
Леон Мусаев
ЦП
23
Кирилл Ушатов
АП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Аршак Корян
ПВ
77
Артур Гарибян
ЦФ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Штепа
23
Чистяков
28
Жилкин
59
Сыщенко
3
Плиев
10
Зарыпбеков
10
Жигулев
88
Магомедов
6
Тарба
11
Николаев
28
Хубулов
4-1-1-1-3
13
Волков
80
Бессмертный
55
Крижан
88
Сокол
49
Дятлов
50
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
10
Рейна
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
59
Сыщенко
91
Суслов
91
Суслов
59
Сыщенко
28
Жилкин
7
Антонов
7
Антонов
28
Жилкин
88
Магомедов
17
Коновалов
17
Коновалов
88
Магомедов
6
Тарба
5
Крачковский
5
Крачковский
6
Тарба
10
Жигулев
9
Анциперов
9
Анциперов
10
Жигулев
9
Максименко
38
Мусаев
38
Мусаев
9
Максименко
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
18
Абдусаламов
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
10
Рейна
77
Корян
77
Корян
10
Рейна
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
Остались в запасе
Черноморец
Родина
23
Георгий Натабашвили
ВР
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Черноморец - Родина
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Родины», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец»«Родина»

«Черноморец» – «Родина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Родина Черноморец
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