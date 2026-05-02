02.05.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
1 : 3
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
4-1-3-1-1
1
Штепа
23
Чистяков
28
Жилкин
59
Сыщенко
3
Плиев
10
Зарыпбеков
10
Жигулев
88
Магомедов
6
Тарба
11
Николаев
28
Хубулов
4-1-1-1-3
13
Волков
80
Бессмертный
55
Крижан
88
Сокол
49
Дятлов
50
Фищенко
5
Егорычев
9
Максименко
10
Рейна
18
Абдусаламов
99
Тимошенко
59
Сыщенко
91
Суслов
91
Суслов
59
Сыщенко
28
Жилкин
7
Антонов
7
Антонов
28
Жилкин
88
Магомедов
17
Коновалов
17
Коновалов
88
Магомедов
6
Тарба
5
Крачковский
5
Крачковский
6
Тарба
10
Жигулев
9
Анциперов
9
Анциперов
10
Жигулев
9
Максименко
38
Мусаев
38
Мусаев
9
Максименко
5
Егорычев
23
Ушатов
23
Ушатов
5
Егорычев
18
Абдусаламов
17
Бакаев
17
Бакаев
18
Абдусаламов
10
Рейна
77
Корян
77
Корян
10
Рейна
99
Тимошенко
77
Гарибян
77
Гарибян
99
Тимошенко
Остались в запасе
Черноморец
Родина
23
Георгий Натабашвили
ВР
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Хуан Диас
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
13
Максим Матюша
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
Остались в запасе
1
Сергей Айдаров
ВР
71
Илья Свинов
ВР
85
Артем Бескибальный
ЛЗ
4
Георгий Юдинцев
ПЗ
11
Теодоро Арсе
ЛВ
95
Керфала Сиссоко
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Хуан Диас
Статистика матча Черноморец - Родина
2
2
Всего ударов по воротам
9
8
Удары в створ
2
7
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
2
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Родины», 32-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 2 мая в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Родина»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»