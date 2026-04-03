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  • «Челябинск» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

«Челябинск» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

3 апреля, 16:20
Челябинск
03.04.2026, пятница, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Черноморец
90' Я. Гудков
62' Э. Зарыпбеков
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челябинск
34
Даниил Голиков
ВР
66
Ян Гудков
ЛЗ
5
Булат Гатин
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
2
Александр Жиров
ЦЗ
77
Денис Самойлов
ЦП
70
Гаррик Левин
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
88
Вилфрид Эза
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Антон Крачковский
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
6
Заур Тарба
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Челябинск
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
46
Никита Першин
ОП
19
Руслан Байтуков
ОП
17
Баба Н'Диайе
АП
72
Тимофей Комиссаров
АП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
10
Георгий Гонгадзе
ЦФ
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
11
Игорь Коновалов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
30
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
4-2-2-2
34
Голиков
66
Гудков
15
Кочиев
2
Жиров
5
Гатин
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
75
Жамалетдинов
88
Эза
3-2-3-1-1
13
Матюша
3
Плиев
91
Суслов
17
Жилкин
5
Морозов
10
Зарыпбеков
5
Крачковский
7
Антонов
6
Тарба
18
Николаев
28
Хубулов
5
Гатин
21
Бердников
21
Бердников
5
Гатин
77
Самойлов
46
Першин
46
Першин
77
Самойлов
75
Жамалетдинов
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
75
Жамалетдинов
70
Левин
72
Комиссаров
72
Комиссаров
70
Левин
88
Эза
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
88
Эза
18
Николаев
23
Чистяков
23
Чистяков
18
Николаев
6
Тарба
11
Коновалов
11
Коновалов
6
Тарба
7
Антонов
88
Магомедов
88
Магомедов
7
Антонов
5
Крачковский
44
Кухарчук
44
Кухарчук
5
Крачковский
Остались в запасе
Челябинск
Черноморец
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Михаил Штепа
ВР
48
Иван Сутугин
АП
30
Максим Халилов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
48
Иван Сутугин
АП
30
Максим Халилов
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Челябинск - Черноморец
3
1
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
0

Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Черноморца», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 17:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Черноморец»

«Челябинск» – «Черноморец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Черноморец Челябинск
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