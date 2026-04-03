03.04.2026, пятница, 17:30
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
Россия. PARI Первая лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Челябинск
Челябинск
4-2-2-2
34
Голиков
66
Гудков
15
Кочиев
2
Жиров
5
Гатин
77
Самойлов
70
Левин
18
Кертанов
10
Гаджимурадов
75
Жамалетдинов
88
Эза
3-2-3-1-1
13
Матюша
3
Плиев
91
Суслов
17
Жилкин
5
Морозов
10
Зарыпбеков
5
Крачковский
7
Антонов
6
Тарба
18
Николаев
28
Хубулов
5
Гатин
21
Бердников
21
Бердников
5
Гатин
77
Самойлов
46
Першин
46
Першин
77
Самойлов
75
Жамалетдинов
17
Н'Диайе
17
Н'Диайе
75
Жамалетдинов
70
Левин
72
Комиссаров
72
Комиссаров
70
Левин
88
Эза
10
Гонгадзе
10
Гонгадзе
88
Эза
18
Николаев
23
Чистяков
23
Чистяков
18
Николаев
6
Тарба
11
Коновалов
11
Коновалов
6
Тарба
7
Антонов
88
Магомедов
88
Магомедов
7
Антонов
5
Крачковский
44
Кухарчук
44
Кухарчук
5
Крачковский
Остались в запасе
Челябинск
Черноморец
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
1
Михаил Штепа
ВР
48
Иван Сутугин
АП
30
Максим Халилов
ЛВ
Главный тренер
Денис Попов
Остались в запасе
93
Илья Тусеев
ВР
72
Олег Новиков
ВР
44
Игорь Русяев
ЛЗ
33
Алан Агаев
ЛЗ
8
Василий Палкин
ЦЗ
19
Руслан Байтуков
ОП
15
Денис Пушкарев
ЛВ
Остались в запасе
1
Михаил Штепа
ВР
48
Иван Сутугин
АП
30
Максим Халилов
ЛВ
Главный тренер
Роман Пилипчук
Главный тренер
Денис Попов
Статистика матча Челябинск - Черноморец
3
1
Всего ударов по воротам
14
2
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
65
35
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
5
0
Смотреть прямую трансляцию матча «Челябинск» против «Черноморца», 27-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 3 апреля в 17:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Челябинск» – «Черноморец»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»