Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

«Черноморец» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

11 апреля, 14:50
Черноморец
11.04.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Спартак К
10' А. Хубулов
26' Н. Тарасов
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
17
Григорий Жилкин
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
11
Игорь Коновалов
ЦП
18
Олег Николаев
ЛВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Спартак К
25
Даниэль Саппа
ВР
18
Максим Игнатьев
ЛЗ
2
Николай Тарасов
ЦЗ
4
Никита Супранович
ЦЗ
5
Денис Жилмостных
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
88
Дмитрий Садов
ЦП
9
Давид Хубаев
ЦП
88
Фарук Гогич
ЦП
77
Илья Мещеряков
ПП
90
Джордже Пантелич
ПВ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Черноморец
13
Максим Матюша
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
30
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Спартак К
68
Михаил Гайдаш
ВР
23
Владислав Лях
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
11
Денис Боков
ЦФ
13
Ilya Rubtsov
ЦФ
3-2-3-1-1
1
Штепа
3
Плиев
91
Суслов
17
Жилкин
10
Зарыпбеков
5
Морозов
10
Жигулев
7
Антонов
11
Коновалов
18
Николаев
28
Хубулов
4-1-4-1
25
Саппа
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
77
Мещеряков
9
Хубаев
88
Гогич
88
Садов
90
Пантелич
11
Коновалов
23
Чистяков
23
Чистяков
11
Коновалов
91
Суслов
81
Тоневицкий
81
Тоневицкий
91
Суслов
7
Антонов
5
Крачковский
5
Крачковский
7
Антонов
17
Жилкин
96
Помешкин
96
Помешкин
17
Жилкин
5
Морозов
48
Сутугин
48
Сутугин
5
Морозов
88
Садов
23
Лях
23
Лях
88
Садов
3
Бугриев
3
Бугриев
77
Мещеряков
11
Боков
11
Боков
77
Мещеряков
35
Енин
13
13
35
Енин
Остались в запасе
Черноморец
Спартак К
13
Максим Матюша
ВР
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
30
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Денис Попов
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
30
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Черноморец - Спартак К
4
1
6
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
3
6

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Спартака» Кострома, 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Спартак»

«Черноморец» – «Спартак» Кострома: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Спартак К Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
1
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
Вчера, 14:29
7
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
Вчера, 12:28
6
«Сочи» Осинькина сенсационно проиграл в Первой лиге
1 августа
5
Участник Лиги чемпионов заинтересовался Кравцовым
31 июля
Новая информация о возвращении спартаковца Пруцева в «Локомотив»
31 июля
4
Семак объяснил переходы Латышонка и Касаджикова
31 июля
Мхитарян ответил на предложение из ФНЛ
30 июля
1
В клубе ФНЛ хотят видеть Дзюбу
30 июля
1
Мостовой назвал российский клуб, который он готов возглавить
30 июля
13
Экс-игрок тульского «Арсенала» пропал после свадьбы
30 июля
1
Определен самый высокооплачиваемый тренер ФНЛ
30 июля
2
Подследственный судья попытался избежать тюрьмы с помощью искусственного интеллекта
30 июля
3
РПЛ с юмором отреагировала на возвращение Латышонка из ФНЛ
29 июля
5
Стала известна зарплата Латышонка в «Балтике»
29 июля
3
ФотоЛатышонок сменил клуб второй раз за день
29 июля
13
Фото«Крылья Советов» продали игрока молодежной сборной России в клуб Первой лиги
29 июля
1
ФотоКлуб Первой лиги купил Латышонка у «Зенита»
29 июля
20
Латышонок сменит «Зенит» на другой клуб РПЛ по сложной схеме
27 июля
12
Воспитанник «Спартака» сделал хет-трик за «Сочи» в Первой лиге
26 июля
2
Клуб Первой лиги подписал уже 25 новичков
23 июля
Фото«Акрон» продлил контракт с основным полузащитником
23 июля
3 российских клуба заинтересовались игроком «Динамо», выставленным на трансфер
23 июля
Клуб РПЛ рассмотрит подписание игроков «Зенита» и «Динамо»
23 июля
1
ФотоМосковский клуб расстался с хавбеком
23 июля
Взбешенный Ташуев хочет покинуть «Енисей»
22 июля
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+