11.04.2026, суббота, 16:00
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Россия. PARI Первая лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
3-2-3-1-1
1
Штепа
3
Плиев
91
Суслов
17
Жилкин
10
Зарыпбеков
5
Морозов
10
Жигулев
7
Антонов
11
Коновалов
18
Николаев
28
Хубулов
4-1-4-1
25
Саппа
2
Тарасов
4
Супранович
5
Жилмостных
18
Игнатьев
35
Енин
77
Мещеряков
9
Хубаев
88
Гогич
88
Садов
90
Пантелич
11
Коновалов
23
Чистяков
23
Чистяков
11
Коновалов
91
Суслов
81
Тоневицкий
81
Тоневицкий
91
Суслов
7
Антонов
5
Крачковский
5
Крачковский
7
Антонов
17
Жилкин
96
Помешкин
96
Помешкин
17
Жилкин
5
Морозов
48
Сутугин
48
Сутугин
5
Морозов
88
Садов
23
Лях
23
Лях
88
Садов
3
Бугриев
3
Бугриев
77
Мещеряков
11
Боков
11
Боков
77
Мещеряков
35
Енин
13
13
35
Енин
Остались в запасе
Черноморец
Спартак К
13
Максим Матюша
ВР
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
30
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Главный тренер
Денис Попов
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Евгений Таранухин
Остались в запасе
13
Максим Матюша
ВР
88
Зикрула Магомедов
ЦП
14
Дмитрий Сидоренко
ЦП
30
Максим Халилов
ЛВ
44
Илья Кухарчук
ПВ
11
Тимур Аликберов
ПВ
Остались в запасе
68
Михаил Гайдаш
ВР
78
Геннадий Киселев
ПЗ
69
Кирилл Чурсин
ОП
11
Егор Назаренко
АП
9
Марат Тлехугов
ПВ
22
Георгий Уридия
ЦФ
38
Александр Чупаев
ЦФ
23
Максим Чиканчи
ЦФ
Главный тренер
Денис Попов
Главный тренер
Евгений Таранухин
Статистика матча Черноморец - Спартак К
4
1
6
Всего ударов по воротам
5
7
Удары в створ
1
6
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
6
Угловые удары
3
6
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Спартака» Кострома, 28-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 11 апреля в 16:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Спартак»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»