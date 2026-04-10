«Черноморец» – «Спартак» Кострома: прогноз и ставки на матч 11 апреля 2026 с коэффициентом 2.25

10 апреля 2026 11:10
Черноморец - Спартак К
11 апр. 2026, суббота 16:00 | Россия. PARI Первая лига, 28 тур
Перейти в онлайн матча
2.25
Победа «Спартака» Кострома
Сделать ставку

11 апреля в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Спартак» из Костромы. Матч в Новороссийске начнется в 16:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Дениса Попова с 29 очками занимает 15-е место в Первой лиге. «Черноморец» добыл 7 побед, 8 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 31:37.

Последние результаты:

  • 03.04.26 «Челябинск» – «Черноморец» – 1:1;
  • 29.03.26 «Черноморец» – «Ротор» – 1:4;
  • 21.03.26 КАМАЗ – «Черноморец» – 3:1.

«Спартак» К

«Спартак» набрал 41 очко и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 10 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 38:32.

Предыдущие результаты:

  • 04.04.26 «Спартак» – «Енисей» – 2:1;
  • 28.03.26 «Волга» – «Спартак» – 1:0;
  • 22.03.26 «Спартак» – «Шинник» – 1:1.

Очная встреча

  • 02.11.25 «Спартак» – «Черноморец» – 3:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Спартак» Кострома

«Спартак» ведет борьбу с «Ротором» за 4-е место и право сыграть в переходных матчах. У «Черноморца» задачи совсем иные – команда лишь на 2 очка опережает идущую в зоне вылета «УФу». Победа нужна обеим командам, но фаворитом смотрится «Спартак», который уверенно играет в гостях и входят в топ-3 по выездным очкам.

  • Прогноз – П2 с кф. 2.25.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.50.

2.25
Победа «Спартака» Кострома
Сделать ставку
Автор: Воронцов Егор
Россия. PARI Первая лига Спартак К Черноморец
