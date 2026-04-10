11 апреля в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Спартак» из Костромы. Матч в Новороссийске начнется в 16:00 (мск).

«Черноморец»

Команда Дениса Попова с 29 очками занимает 15-е место в Первой лиге. «Черноморец» добыл 7 побед, 8 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 31:37.

Последние результаты:

03.04.26 «Челябинск» – «Черноморец» – 1:1;

29.03.26 «Черноморец» – «Ротор» – 1:4;

21.03.26 КАМАЗ – «Черноморец» – 3:1.

«Спартак» К

«Спартак» набрал 41 очко и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 10 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 38:32.

Предыдущие результаты:

04.04.26 «Спартак» – «Енисей» – 2:1;

28.03.26 «Волга» – «Спартак» – 1:0;

22.03.26 «Спартак» – «Шинник» – 1:1.

Очная встреча

02.11.25 «Спартак» – «Черноморец» – 3:1.

Прогноз на матч «Черноморец» – «Спартак» Кострома

«Спартак» ведет борьбу с «Ротором» за 4-е место и право сыграть в переходных матчах. У «Черноморца» задачи совсем иные – команда лишь на 2 очка опережает идущую в зоне вылета «УФу». Победа нужна обеим командам, но фаворитом смотрится «Спартак», который уверенно играет в гостях и входят в топ-3 по выездным очкам.