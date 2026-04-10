11 апреля в 28-м туре российской Первой лиги сыграют «Черноморец» и «Спартак» из Костромы. Матч в Новороссийске начнется в 16:00 (мск).
«Черноморец»
Команда Дениса Попова с 29 очками занимает 15-е место в Первой лиге. «Черноморец» добыл 7 побед, 8 ничьих и потерпел 12 поражений, разница мячей – 31:37.
Последние результаты:
- 03.04.26 «Челябинск» – «Черноморец» – 1:1;
- 29.03.26 «Черноморец» – «Ротор» – 1:4;
- 21.03.26 КАМАЗ – «Черноморец» – 3:1.
«Спартак» К
«Спартак» набрал 41 очко и занимает 5-е место. Подопечные Сергея Бондаря добыли 10 побед, 11 ничьих и потерпели 6 поражений, разница мячей – 38:32.
Предыдущие результаты:
- 04.04.26 «Спартак» – «Енисей» – 2:1;
- 28.03.26 «Волга» – «Спартак» – 1:0;
- 22.03.26 «Спартак» – «Шинник» – 1:1.
Очная встреча
02.11.25 «Спартак» – «Черноморец» – 3:1.
Прогноз на матч «Черноморец» – «Спартак» Кострома
«Спартак» ведет борьбу с «Ротором» за 4-е место и право сыграть в переходных матчах. У «Черноморца» задачи совсем иные – команда лишь на 2 очка опережает идущую в зоне вылета «УФу». Победа нужна обеим командам, но фаворитом смотрится «Спартак», который уверенно играет в гостях и входят в топ-3 по выездным очкам.
- Прогноз – П2 с кф. 2.25.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.50.