Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

«Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

26 апреля, 15:50
Черноморец
26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Сокол
29' Н. Глойдман
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
1
Михаил Штепа
ВР
23
Никита Чистяков
ЛЗ
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
11
Олег Николаев
ЛВ
5
Кирилл Морозов
ОП
10
Эльдияр Зарыпбеков
ОП
6
Заур Тарба
ЦП
10
Илья Жигулев
ЦП
7
Антон Антонов
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
28
Александр Хубулов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Сокол
1
Тимур Крайков
ВР
16
Николай Поярков
ЛЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
5
Владимир Ковачевич
ЦЗ
6
Никита Печенкин
ЦЗ
33
Никита Глойдман
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
97
Роман Пасевич
ЛВ
10
Антон Мухин
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
11
Алексей Голиянин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Черноморец
23
Георгий Натабашвили
ВР
28
Григорий Жилкин
ЛЗ
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
59
Максим Сыщенко
ЦЗ
99
Максим Халилов
ЛВ
17
Игорь Коновалов
ЦП
88
Зикрула Магомедов
ЦП
96
Кирилл Помешкин
ЦП
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Сокол
36
Михаил Левашов
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
2
Иван Чуриков
ПЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
77
Дмитрий Сасин
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
9
Владислав Шпитальный
ЦФ
11
Владислав Костин
ЦФ
2-2-3-2-1
1
Штепа
3
Плиев
23
Чистяков
5
Морозов
10
Зарыпбеков
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
44
Кухарчук
28
Хубулов
3-3-3-1
1
Крайков
5
Ковачевич
6
Печенкин
33
Глойдман
19
Бутаев
10
Мухин
16
Поярков
13
Киреенко
77
Лазарев
97
Пасевич
11
Голиянин
23
Чистяков
28
Жилкин
28
Жилкин
23
Чистяков
7
Антонов
59
Сыщенко
59
Сыщенко
7
Антонов
6
Тарба
17
Коновалов
17
Коновалов
6
Тарба
44
Кухарчук
88
Магомедов
88
Магомедов
44
Кухарчук
28
Хубулов
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Хубулов
19
Бутаев
51
Синяк
51
Синяк
19
Бутаев
77
Лазарев
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Лазарев
13
Киреенко
77
Сасин
77
Сасин
13
Киреенко
11
Голиянин
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Голиянин
97
Пасевич
9
Шпитальный
9
Шпитальный
97
Пасевич
Остались в запасе
Черноморец
Сокол
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Черноморец - Сокол
5
2
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
3

Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сокол», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Черноморец» – «Сокол»

«Черноморец» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Россия. PARI Первая лига Сокол Черноморец
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Директор «Локомотива» словами из песни Высоцкого ответил на ситуацию в клубе
17:26
4
Известен новый капитан сборной Португалии после ухода Роналду
16:45
Смородская выступила против назначения Евсеева в «Локомотив»
16:26
1
Моуринью прокомментировал уход Роналду из сборной Португалии
15:47
2
Стало известно, кто выберет нового тренера для «Локомотива»
15:39
3
«Будет еще одно унижение»: прогноз Гурцкая на матч «Краснодар» – ЦСКА
15:29
15
Реакция Семака на слова Карпина про Глушенкова
15:15
3
Генич двумя словами описал уход Роналду из сборной Португалии
14:55
1
«Локомотив» рассматривает пять тренеров на замену Галактионову
14:42
10
Карпин прокомментировал возвращение Глебова и Ланговича в сборную России
14:16
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+