26.04.2026, воскресенье, 17:00
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Черноморец
Черноморец
2-2-3-2-1
1
Штепа
3
Плиев
23
Чистяков
5
Морозов
10
Зарыпбеков
6
Тарба
10
Жигулев
7
Антонов
11
Николаев
44
Кухарчук
28
Хубулов
3-3-3-1
1
Крайков
5
Ковачевич
6
Печенкин
33
Глойдман
19
Бутаев
10
Мухин
16
Поярков
13
Киреенко
77
Лазарев
97
Пасевич
11
Голиянин
23
Чистяков
28
Жилкин
28
Жилкин
23
Чистяков
7
Антонов
59
Сыщенко
59
Сыщенко
7
Антонов
6
Тарба
17
Коновалов
17
Коновалов
6
Тарба
44
Кухарчук
88
Магомедов
88
Магомедов
44
Кухарчук
28
Хубулов
96
Помешкин
96
Помешкин
28
Хубулов
19
Бутаев
51
Синяк
51
Синяк
19
Бутаев
77
Лазарев
2
Чуриков
2
Чуриков
77
Лазарев
13
Киреенко
77
Сасин
77
Сасин
13
Киреенко
11
Голиянин
90
Кутовой
90
Кутовой
11
Голиянин
97
Пасевич
9
Шпитальный
9
Шпитальный
97
Пасевич
Остались в запасе
Черноморец
Сокол
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Харлачев
Остались в запасе
23
Георгий Натабашвили
ВР
81
Евгений Тоневицкий
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
5
Антон Крачковский
ЦП
48
Иван Сутугин
АП
99
Максим Халилов
ЛВ
9
Даниил Анциперов
ЦФ
Остались в запасе
36
Михаил Левашов
ВР
5
Марат Рахматулин
ЦЗ
64
Антон Егорушкин
ЦП
11
Владислав Костин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Евгений Харлачев
Статистика матча Черноморец - Сокол
5
2
Всего ударов по воротам
0
1
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
7
3
Смотреть прямую трансляцию матча «Черноморец» против «Сокол», 31-й ФНЛ на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 26 апреля в 17:00 по московскому времени.
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Источник: «Бомбардир»