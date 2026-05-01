Второго мая 2026 года в 16:00 состоится поединок 32-го тура Первой лиги России. Терпящий крах «Черноморец» предпримет попытку навязать борьбу одному из претендентов на выход в РПЛ – столичной «Родине».

«Черноморец»

Всего лишь за один год команда из Новороссийска трансформировалась из претендента на место в РПЛ в аутсайдера Первой лиги. «Черноморец» не побеждает 8 (!) туров кряду. На прошлой неделе «моряки» и вовсе умудрились «слить» худшей команде дивизиона – «Соколу». Причем гости смотрелись куда лучше и могли побеждать с разницей в несколько мячей.

Последние три игры:

Черноморец – Сокол 0:1

Нефтехимик – Черноморец 4:0

Уфа – Черноморец 1:0

«Родина»

А вот столичная «Родина» изо всех сил рвется к повышению в классе. Москвичи идут вторыми (зона прямого промоушна) в РПЛ и демонстрируют характер. Неделей ранее «Родина» провела тяжелейший матч с низко обороняющейся «Уфой», но все же сумела вырвать победу благодаря голу на 95-й минуте.

Последние три игры:

Родина – Уфа 1:0

Ротор – Родина 2:0

Родина – Волга 0:0

Очные встречи

Родина – Черноморец 1:1

Родина – Черноморец 0:1

Черноморец – Родина 2:2

Прогноз на матч «Черноморец» – «Родина»

«Моряки» не знают вкуса побед два месяца и им вряд ли светит хоть что-то хорошее в отчетном поединке. Соперник предельно мотивирован и не собирается транжирить очки. «Родина» самым серьезным образом нацелена на РПЛ и обязана брать свое в матче с откровенно развалившимся соперником.

Прогноз: победа «Родины», коэффициент – 1,65. Прогноз на счет – 0:2.