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Рашид Рахимов
Материалы
Рашид Рахимов - материалы
Россия
18 марта 1965 (61)
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Самый холодный матч года все же состоялся. Но для кого?
Для 1859 зрителей. Всех с антирекордом.
01.12.2018 16:05
18
Уткин считает, что в крови Еременко обнаружен наркотик. АПЛ тестирует видеоповторы. Дайджест событий дня
«Барселоне» интересен капитан «Шахтера». Рахимов может уйти из «Терека». Увеличились долги «МЮ». «Бомбардир» собрал главные новости дня в одном материале.
17.11.2016 21:00
4
«Рубин» проиграл «Анжи» из-за ляпа Рыжикова. Матч Россия – Гана откроет стадион ЦСКА. Дайджест событий дня
Петреску остается в «Кубани». Бердыев может вернуться в «Ростов». Денисов заявлен за «Динамо» в ФНЛ. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
19.08.2016 21:55
16
Глушаков, Торбинский, Самедов и еще 7 трансферов из «Спартака» в «Локо» и наоборот
Говорят, защитник «Локомотива» Ведран Чорлука совсем скоро подпишет контракт со «Спартаком». «Бомбардир» вспоминает десятку наиболее резонансных переходов игроков между этими клубами.
02.08.2016 17:30
7
Рейтинг: Семак, Бердыев, женщина — кто будет тренировать сборную России?
«Бомбардир» предлагает вам самим выбрать нового главного тренера сборной России. Вдруг РФС прислушается?
11.07.2016 19:00
22
«Терек» мечтает о Лиге чемпионов, «Краснодар» постепенно догоняет ЦСКА
О вундеркиндах «Амкара», лучшем футболе от «Урала», приходящем в себя «Рубине» и идущем к чемпионству «Краснодаре» – в обзоре середины таблицы РФПЛ от «Бомбардира».
08.12.2015 10:06
1
ЦСКА - «Урал», «Кубань» - «Спартак», «Локомотив» - «Амкар» и другие матчи Кубка России
Команда Аленичева постарается отомстить «Кубани». Лидер из ПФЛ попробует совершить большую сенсацию. «Бомбардир» анонсирует игры Кубка России, обещающие подарить зрителям много всего интересного.
28.10.2015 15:00
5
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 9-й тур РФПЛ
«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются опередить известного агента Алексея Сафонова. В девятом туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» снова бросает ведущий редактор Иван Адаменко.
20.09.2015 10:20
2
«Милан» - «Палермо» - 3:2, «Кубань» - «Спартак» - 3:0, «Челси» - «Арсенал» - 2:0. Онлайн событий дня
Моуринью и Венгер сойдутся в Премьер-лиге. «Терек» будет биться за главного тренера. «Милан» попробует вернуться на победный путь. «Бомбардир» в режиме онлайн рассказывает о событиях вокруг главных матчей субботы.
19.09.2015 19:00
3
Алексей Попов: «Семин и Рахимов могут остаться без работы в ближайшее время»
Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов в эксклюзивном интервью «Бомбардиру» рассказал о произошедших в чемпионате России тренерских отставках, а также о том, в каком клубе это может произойти в ближайшее время.
18.09.2015 18:30
1
Отставка, сэр! Кого уволят в этом сезоне РФПЛ
Уход Виктора Гончаренко из «Урала» ожидается всеми СМИ. Но «Бомбардир» не исключает неожиданных поворотов и предположил, кого могут еще уволить из тренеров российских клубов.
26.08.2015 14:03
14
Трансферные слухи. Халка зовут в «Фенербахче», Балотелли не нравится «Лацио»
О переезде Халка в Турцию, новом трансферном конфликте «Милана» и «Интера», возвращении Снейдера в Серию А и сверхамбициозном Балотелли – в новом обзоре трансферных слухов от «Бомбардира».
15.08.2015 20:55
2
Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 4-й тур РФПЛ
С четвертого тура Премьер-лиги «Бомбардир» запускает битву прогнозов. Сотрудники редакции постараются опередить известного агента Алексея Сафонова. Первым бросил вызов президенту «СА-Футбольное агентство» ведущий редактор Иван Адаменко.
09.08.2015 08:00
36
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Маркиньос впервые рассказал, почему предпочел «Спартак» «Локомотиву»
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