Глушаков, Торбинский, Самедов и еще 7 трансферов из «Спартака» в «Локо» и наоборот

Рашид Рахимов

Трансфер: из «Локомотива» в «Спартак»

Строгий харизматичный тренер «Терека» в конце прошлого века очень прилично играл в футбол в центре защиты. В «Спартаке» он еще застал команду, дошедшую до полуфинала Кубка чемпионов в 1991 году, потом поиграл в Испании и вернулся в Россию, но в «Локомотив». А оттуда – снова в «Спартак», где даже отметился голом в ворота «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Продолжил карьеру в Австрии, а еще умудрился сыграть за две сборные – России и Таджикистана, тогда в середине 90-х ФИФА закрывала на это глаза.

Цитата: «Очень интересно было всегда играть против «Спартака». Во время его атаки владеющему мячом сразу три-четыре игрока предлагают свободные зоны для острой передачи, так что у защитников просто глаза разбегаются. А я стараюсь определить игрока, находящегося в самой острой позиции, которому и последует пас, перекрыть наиболее опасную зону. Обычно это удается».

Дмитрий Аленичев

Трансфер: из «Локомотива» в «Спартак»

Нынешний главный тренер красно-белых здорово зарекомендовал себя в «Локомотиве», и в 1994 году перебрался в «Спартак», с которым в Лиге чемпионов смог выиграть шесть матчей в группе и забивал «Интеру» в полуфинале Кубка УЕФА. Раздав 20 голевых передач в сезоне-97 и огорчив миланский клуб на «Сан-Сиро», Аленичев тут же угодил в сферу интересов ведущих команд Италии и был продан в «Рому», а впоследствии выиграл два еврокубка в составе «Порту».

Цитата: «В «Локомотиве» чувствовал себя неплохо, но все же мечтал о «Спартаке». Мечтал, но когда получил приглашение из этого клуба, не слишком верил в свои силы. Весной 1995 года был очень трудный период в жизни, я не попадал в состав и хотел даже закончить с футболом. Просто не находил себе места, стал нарушать режим. Решил открыться перед Романцевым. Он меня выслушал и посоветовал не спешить с уходом, взять себя в руки. Если бы не этот разговор, может быть, сейчас не звучала моя фамилия в футболе».

Руслан Нигматуллин

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

В 21-летнем возрасте перешел в «Спартак» из КАМАЗа, но толком в команде и не закрепился за все три года, в том числе из-за психологических проблем, а порой – из-за откровенного невезения (например, в финале Кубка Содружества пропустил нелепейший гол от киевского «Динамо»). В «Локомотиве» все было по-другому: и признание, и овации, и тот самый чудо-матч против «Тироля». Потом на самом пике последовал трансфер в «Верону», после которого Нигматуллин уже больше не был вратарем топ-уровня.

Цитата: «Очень кстати подоспело приглашение от Юрия Павловича Семина. Если без эмоций, то воспоминания – самые яркие. А какие еще могут быть, когда многое удавалось. Или даже сказать – получалось все! Это была настоящая игра и романтика – футбол того времени в исполнении «Локо». Тогда я еще играл в футбол не за деньги. И не только потому, что наши контракты абсолютно нельзя сравнивать с теми, которые имеют игроки сейчас. Не хочу говорить, что раньше было небо голубее и трава зеленее, но, честное слово, романтики во времена моей футбольной молодости, пожалуй, было больше. Играли в свое удовольствие и для зрителя».

Вадим Евсеев

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

Сумма: €750 тысяч

Один из самых ярких игроков молодого чемпионского «Спартака»-96 все же проиграл конкуренцию в основе и был вынужден сначала уехать в аренду в «Торпедо», а затем подписать контракт с «Локомотивом». Там-то харизматичный защитник точно попал в свою команду став одним из лидеров, выиграв несколько трофеев и поиграв в Лиге чемпионов. Конечно, и о той самой фразе после победного гола Уэльсу тоже все прекрасно помнят, пусть это и были матчи сборных.

Цитата: «Почему ушел из «Спартака»? Играть хотелось. В сезоне-99 в команду пришел Юрий Ковтун, и я в основном составе провел только пятнадцать матчей. Ни о каких материальных благах до момента подписания контракта с «Локомотивом» я с Семиным разговоров не вел. Но при первой встрече сразу же сказал ему, что перехожу в его команду только из-за стремления играть. «На каком фланге?» – спросил Юрий Павлович. «На левом», – ответил я. И в 2000-м провел 28 матчей из 30».

Илья Цымбаларь

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

Один из самых талантливых футболистов в истории «Спартака» стал шестикратным чемпионом в составе красно-белых, но из-за проблем с дисциплиной был вынужден покинуть клуб, что стало большим шоком для его фанатов. В «Локомотиве» забил в финале Кубка России победный гол ЦСКА, но толком не заиграл в составе железнодорожников и затем завершил карьеру в «Анжи». Смерть Цымбаларя в конце 2013 года – тот факт, который до сих пор не укладывается в голове, примириться с этим слишком мучительно и почти невозможно. Те, кто видел этого футболиста в деле, уже никогда не забудут о его величии.

Цитата: «Почему не заиграл в «Локо»? Там был немного другой стиль игры. Другая тактика. Длинные передачи, больше борьбы. Я в этот стиль не вписался. Хотя коллектив меня нормально принял».

Александр Самедов

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

Сумма: €4 миллиона

Воспитанник «Спартака» заиграл в основе при Невио Скале, где даже отметился хет-триком в игре с «Амкаром» в сезоне-2004. Однако после покупки «Спартаком» Владимира Быстрова годом позже – сам попросился на трансфер, сказав, что хочет поиграть в Лиге чемпионов. Поиграл, даже забил последний на сегодня гол «Локомотива» в ЛЧ, правда, в группу так и не попал – «Локо» выбыл в 2005 году в квалификации, проиграв «Рапиду». Поскитавшись по «Москве» и «Динамо», Самедов вернулся в стан железнодорожников четыре года назад и с тех пор уже является ключевым игроком «Локомотива».

Цитата: «Набрался уверенности в своих силах и не хотел протирать штаны на скамье запасных. «Локомотив» сделал лестное предложение, и я согласился. Следующие три года удачными никак не назовешь. Я много раз пытался разобраться в причинах и пришел к выводу, что проблема в психологии. Не справился с грузом ответственности. «Локо» заплатил за трансфер большие по тем временам деньги, от меня много ждали, и это сильно давило. Старался поскорее доказать всем, что стою потраченного, а получалось еще хуже».

Дмитрий Торбинский

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

Сумма: бесплатно

Уход Торбинского в «Локо» был гораздо более скандальным, чем чей-либо другой. Полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов в 18 лет, а затем получил разрыв крестообразных связок (уже второй в карьере) и пропустил массу времени из-за травмы. К основе «Спартака» Торбинского стал подпускать Владимир Федотов, а уже в сезоне-2007 этот игрок стал одним из ключевых в клубе, после чего начались долгие нудные переговоры о контракте, который в итоге не был продлен. И «Локомотив» бесплатно подписал себе талантливого россиянина, с которым, впрочем, тоже ничего не выиграл, как и «Спартак».

Цитата: «Все говорят: рвач, погнался за деньгами. Я себя рвачом не считаю. Но думаю, что отношение клуба к тебе выражается в том числе и в твоих финансовых условиях. Меня в «Спартаке», считаю, не оценивали вообще».

Роман Шишкин

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

Сумма: €400 тысяч

Ярко проявил себя в «Спартаке» в 2006 году, закрепившись в основном составе, поиграв в Лиге чемпионов и получив вызов в сборную России. Сезон-2007 также провел в основе, но на следующий год играл гораздо реже. Затем последовала арендная ссылка в «Крылья Советов» и продажа в «Локомотив», где Шишкин выступает уже седьмой сезон.

Цитата: «Закончился 2008-й, меня вызвали в клуб. Слышу от Карпина: «Ты даже в 18 не проходишь». Такого поворота никак не ожидал. Все-таки спартаковский воспитанник, мечтал играть в этой команде. Я был готов пахать и не боялся конкуренции. Но мне было сказано — езжай в аренду, здесь ловить нечего. Пришлось уехать в Самару. В следующем сезоне все сборы прошел со «Спартаком». Выглядел неплохо, никаких претензий от тренеров. Тут «Амкар» зовет в аренду, я понимал, что это будет очередная ссылка, из которой, при всем уважении к «Амкару», вернуться в футбольную элиту будет гораздо сложнее. Уходить не стал и правильно сделал — летом пригласили в «Локомотив».

Андрей Иванов

Трансфер: из «Спартака» в «Локомотив»

Сумма: €3 миллиона

И еще один молодой футболист «Спартака», поначалу игравший очень неплохо, но затем не закрепившийся в команде на годы, отбыл на перезагрузку в «Локомотив». Учитывая сумму трансфера, спартаковцы вообще оформили крутую сделку. Впрочем, в «Локо» у Иванова вышло еще хуже: его гол вывел команду в четвертьфинал Кубка России, но в чемпионате защитник провел всего два матча, после чего принялся скитаться по арендам. Сейчас Иванов – игрок клуба «СКА-Хабаровск» из ФНЛ.

Цитата: «Чувствовал: в «Спартаке» мне будет сложновато закрепиться и играть на постоянной основе. В «Локомотиве» же я буду бороться за это. Надеюсь стать основным игроком команды и оказаться в сборной России. Это новый шанс для меня. Из «Спартака» попасть в национальную команду мне было бы сложнее».

Денис Глушаков

Трансфер: из «Локомотива» в «Спартак»

Сумма: €8 миллионов

Наиграв 161 матч в составе «Локо», Глушаков все же сподобился на переход в команду Валерия Карпина три года назад, сильно раскритиковав перед этим своего прошлого тренера Славена Билича. Игрок помчался за трофеями, но выиграть титул в итоге удалось именно «Локомотиву» (Кубок России год назад), а Ведран Чорлука поспешил станцевать на костях: «Глушаков? Я не знаю, что он там выиграл. Может, кубок «Спартака» на тренировке?». Что ж, возможно у Чорлуки в ближайшее время появится шанс спросить Дениса об этом лично. Уже как одноклубника.

Цитата: «Ощущение радости от того, что перешел в именитый клуб с такими богатыми традициями, с таким количеством чемпионских титулов. Это народная команда»

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