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  • «Рубин» проиграл «Анжи» из-за ляпа Рыжикова. Матч Россия – Гана откроет стадион ЦСКА. Дайджест событий дня

«Рубин» проиграл «Анжи» из-за ляпа Рыжикова. Матч Россия – Гана откроет стадион ЦСКА. Дайджест событий дня

«Рубин» опять терпит неудачу

В стартовом матче 4-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле проиграл «Анжи» со счетом 1:2. На гол Канунникова точным ударом ответил Будковский, а победу махачкалинскому клубу принес гол в исполнении Лоренцо Эбесилио после ошибки Рыжикова на выходе. При этом нападающий казанского клуба Игорь Портнягин не реализовал пенальти за пять минут до конца матча. У «Анжи» уже семь очков, а у «Рубина» после четырех туров – всего два.

«Рубин» – «Анжи»: 3 гола, курьез и незабитый пенальти. Ключевые моменты матча в Казани

Петреску в «Кубани» предоставлен карт-бланш

Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка заявил, что руководство клуба согласилось предоставить главному тренеру команды Дану Петреску полный карт-бланш в работе. В скором времени болельщики и ветераны «Кубани» проведут встречу с клубной администрацией и тренерским штабом. Команда, напомним, занимает последнее место в ФНЛ после восьми туров.

«То я тренер, то я не тренер». Почему Петреску не виноват в провале «Кубани»

Сборная России может сыграть с Ганой на новом стадионе ЦСКА

«Арена-ЦСКА» может принять товарищеский матч между сборными России и Ганы. Информацию подтвердил министр спорта РФ Виталий Мутко: «Надеюсь, что удастся провести игру на новом стадионе ЦСКА как матч-открытие. Мы все объявим, нужно еще несколько дней. Стадион принят в эксплуатацию, идет оформление бумаг». Ранее было заявлено, что новый стадион армейцев будет открыт матчем РФПЛ против «Терека».

Бердыев может снова возглавить «Ростов»

Бывший главный тренер «Ростова» Курбан Бердыев может вернуться на этот пост, если клуб сумеет выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Против такого решения не будет выступать Иван Саввиди, из-за которого Бердыев покинул «Ростов». Ответный матч Лиги чемпионов ростовчане проведут против «Аякса» 24 августа.

Ари подтвердил чемпионские амбиции «Краснодара»

Нападающий «Краснодара» Ари заявил, что его клуб уже готов к борьбе за титул чемпиона России. «Так считают почти все ребята в команде. Это наша общая цель. А во-вторых, я чувствую, что за прошедшее время мы стали еще более сплоченными, как команда – и на поле, и за его пределами. Мы стали одним целым, а это значит, мы готовы сражаться за титул и выиграть его», – заявил Ари.

Почему «Краснодар» может стать чемпионом России уже в нынешнем сезоне

Рахимов не приедет в Уфу на матч «Терека»

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов не сможет руководить командой в предстоящем матче четвертого тура чемпионата России против «Уфы» из-за проблем со здоровьем. «К сожалению, состояние здоровья Рашида Рахимова вновь ухудшилось. У тренера опять повысилась температура, и он остался в Грозном. Сейчас он находится под присмотром врачей. В матче с «Уфой» командой будет руководить помощник Рахимова Игорь Ледяхов», – рассказал пресс-атташе «Терека» Казбек Хаджиев.

Денисов – в заявке «Динамо»

Московское «Динамо» внесло в заявку команды на матчи ФНЛ полузащитника Игоря Денисова, который будет выступать под 27-м номером. Ранее футболист не был заявлен из-за травмы, которую получил еще в начале июня. Повреждение задней поверхности бедра оставило Денисова без поездки на Евро-2016.

«Зенит» проиграл «Бенфике» борьбу за Силву

Лиссабонская «Бенфика» купит у «Браги» полузащитника Рафу Силву, который нынешним летом стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. Ранее этого футболиста настойчиво пытался купить «Зенит». Что касается суммы трансфера, то «Бенфика» выкупит 90% прав на Силву за 16 миллионов евро, а остальные 10% будут принадлежать агенту футболиста Жорже Мендешу.

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Анжи Кубань (ЛФЛ) Россия Гана Ростов Краснодар Ахмат Динамо Бенфика Зенит Рыжиков Сергей Денисов Игорь Беленов Александр Ари Бердыев Курбан Рахимов Рашид Петреску Дан
Комментарии (16)
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Zeff
1471634888
Ляпов только у Акинфеева не бывает. Судьи гол не засчитывает и всё.
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Strig
1471668921
Не рубите рубин, он уже сам себя зарубил...
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343443
1471670054
Не рубите рубин, он уже сам себя зарубил.
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pik54
1471670980
Пора Бердыеву в Рубин.
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ALTATA
1471672315
Рыжиков окончательно потерял бдительность , это не простительно.....оба гола на его совести....
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headvk
1471672622
Норм Анжи)
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lihindic
1471673362
рыжик... ха-ха
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mihail1980
1471682805
рыжикова надо отправить к брату в энергомаш белгород
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Raider26
1471692043
что-то рубин ваще плох, а понакупили до хера
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батог
1471705038
мужики , без балды, так кто такой Сонг ?
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