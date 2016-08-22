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    Фанаты «Арсенала» посвятили «Оренбургу» баннер. «Спартак» обыграл «Краснодар». Все голы 4-го тура РФПЛ


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    Голосов: 7
    22.08.2016 20:00
    Завершился четвертый тур РФПЛ: крутой матч состоялся в Москве между «Спартаком» и «Краснодаром», напряженный – в противостоянии ЦСКА и «Зенита», кроме того, в туре было два отраженных пенальти. Показываем все лучшие моменты тура!

    Тула и Оренбург нам напоминают, что четвертый тур РФПЛ еще не завершен. Остался еще один матч, в котором встречаются новички Премьер-лиги нынешнего сезона, но он не принес забитых голов.

    «Арсенал» – «Оренбург» – 0:0

    Тульские болельщики поприветствовали «Оренбург» вот таким баннером:

    В такой форме сыграли команды:

    «Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:0

    Составы команд.

    «Спартак» – «Краснодар» – 2:0

    Оформляет дубль Зе Луиш! Отличный пас пяткой сделал Джано, а голевую передачу оформил Промес. Гениальная атака.

    Зе Луиш открывает счет.

    Составы команд.

    «Амкар» – «Урал» – 1:0

    Гол Бодула принес «Амкару» победу.

    Составы команд.

    «Ростов» – «Томь» – 3:0

    «Зенит» – ЦСКА – 1:1

    Юрий Жирков откликнулся на подачу Кришито и выровнял положение.

    Еременко открывает счет.

    Составы на игру.

    «Уфа» – «Терек» – 1:3

    «Рубин» – «Анжи» – 1:2 | Видеогалерея

    Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 4 Голосов: 7
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 22 августа 2016, 20:42

      Молодцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 22 августа 2016, 10:34

      следующее противостояние Спартака и Краснодара окончится ничьей.

      0
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 22 августа 2016, 09:17

      По Локомотиву дела таковы: движение не такое скучное, как в предыдущих матчах, но когда игроки доходят до штрафной, создается впечатление, что они не знают, что дальше делать. Ведь форвардов, по сути, нет. Атакующая линия - самая слабая в клубе - так и не была укреплена. Шкулетич мог бы усилить те же самые "Крылья", но это не форвард уровня Локо.
      Те же слова можно высказать и по поводу Ндинга.

      Ну а Лория - тут и говорить нечего. Все высказал комментатор. Глория!

      0
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      Рейтинг: +157

      pik54 22 августа 2016, 08:58

      Лучше, что бы Спартак на ЛЕ так играл.

      1
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      Рейтинг: +236

      Pilottt > pik54 22 августа 2016, 20:47

      Еще лучше в ЛЧ!

      0
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      Рейтинг: -3

      lihindic 22 августа 2016, 03:15

      обычно

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      Рейтинг: +979

      TUMS 22 августа 2016, 00:31

      Лучше бы в лиге Европы так играл Спартак...

      1
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      Рейтинг: +210

      azar80 21 августа 2016, 21:40

      Ребров теперь не штанги, а ноги Сальве целовать должен, всех красно-белых с победой

      0
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      Рейтинг: +82

      headvk 21 августа 2016, 21:17

      Весело

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 21 августа 2016, 20:36

      Милан хотел закатать Бакку, а он уже трёшку отгрузил

      0
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      Рейтинг: +44

      AlMann 21 августа 2016, 20:00

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Поздравлять свиней у меня язык не повернется, поздравим Карреру с отличной работой. Я еще раньше говорил, что может и не нужен Спартаку Бердый-хан.

      -7
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