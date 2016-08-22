Фанаты «Арсенала» посвятили «Оренбургу» баннер. «Спартак» обыграл «Краснодар». Все голы 4-го тура РФПЛ

Завершился четвертый тур РФПЛ: крутой матч состоялся в Москве между «Спартаком» и «Краснодаром», напряженный – в противостоянии ЦСКА и «Зенита», кроме того, в туре было два отраженных пенальти. Показываем все лучшие моменты тура!

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