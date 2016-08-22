Фанаты «Арсенала» посвятили «Оренбургу» баннер. «Спартак» обыграл «Краснодар». Все голы 4-го тура РФПЛ

Тула и Оренбург нам напоминают, что четвертый тур РФПЛ еще не завершен. Остался еще один матч, в котором встречаются новички Премьер-лиги нынешнего сезона, но он не принес забитых голов.
Тульские болельщики поприветствовали «Оренбург» вот таким баннером:
В такой форме сыграли команды:
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— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 22 августа 2016 г.
«Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:0
Составы команд.
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— РФПЛ (@rfpl) 21 августа 2016 г.
Оформляет дубль Зе Луиш! Отличный пас пяткой сделал Джано, а голевую передачу оформил Промес. Гениальная атака.
Зе Луиш открывает счет.
Составы команд.
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— РФПЛ (@rfpl) 21 августа 2016 г.
Гол Бодула принес «Амкару» победу.
Составы команд.
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— РФПЛ (@rfpl) 21 августа 2016 г.
Юрий Жирков откликнулся на подачу Кришито и выровнял положение.
Еременко открывает счет.
Составы на игру.
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— РФПЛ (@rfpl) 20 августа 2016 г.
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