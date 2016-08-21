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Судьи
Главный судья:
Александр Егоров (Саранск)
Помощники:
Антон Кобзев (Москва), Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Материалы

Ростов - Томь

20.08.2016, Суббота, 21:30 мск Ростов-на-Дону, стадион Олимп-2 Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 4 тур Ростов - Томь Молодежные команды: 2 - 2
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
30 тур
15 мая, четверг 18:30 Томь 3:2 Ростов
3 тур
27 июля, суббота 20:00 Ростов 3:0 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа B
44 тур
13 мая, воскресенье 15:30 Томь 2:1 Ростов
31 тур
20 ноября, воскресенье 18:30 Ростов 3:1 Томь
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
30 тур
5 ноября, суббота 14:00 Ростов 2:1 Томь
15 тур
22 июня, среда 15:30 Томь 1:1 Ростов
Россия. Кубок (2011/2012)
1/8 финала
21 сентября, среда 19:00 Ростов 3:1 Томь
Россия. Премьер-Лига 2010
30 тур
28 ноября, воскресенье 14:00 Томь 3:1 Ростов
1 тур
13 марта, суббота 17:30 Ростов 0:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2009
29 тур
21 ноября, суббота 14:00 Томь 2:1 Ростов
15 тур
25 июля, суббота 21:00 Ростов 0:0 Томь
Россия. Кубок (2007/2008)
1/8 финала
8 августа, среда 19:00 Ростов 0:1 Томь
Россия. Премьер-лига 2007
18 тур
29 июля, воскресенье 15:00 Томь 1:1 Ростов
4 тур
8 апреля, воскресенье 16:00 Ростов 2:2 Томь
Россия. Премьер-лига 2006
22 тур
15 октября, воскресенье 00:00 Ростов 2:1 Томь
7 тур
30 апреля, воскресенье 00:00 Томь 3:1 Ростов
Россия. Премьер-лига 2005
27 тур
23 октября, воскресенье 17:00 Ростов 2:0 Томь
12 тур
18 июня, суббота 16:00 Томь 1:2 Ростов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +332

    семечкин 20 августа 2016, 22:52

    это ещё не Аяксы?

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