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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Томь
Ростов - Томь: обзор матча 20 августа 2016
Ростов
20.08.2016, суббота, 21:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
3 : 0
Завершен
Томь
17'
И. Новосельцев
45'
С. Эзатолахи
52'
А. Ерохин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Томь
Желтая карточка
Х. Байрамян
90'
+2
89'
Желтая карточка
Д. Яблонски
81'
Замена
П. Кудряшов
️️️️
А. Пугин
Замена
Т. Калачев
️️️️
А. Ерохин
77'
73'
Замена
А. Касьян
️️️️
С. Самодин
71'
Замена
Е. Баляйкин
️️️️
Э. Бикфалви
66'
Желтая карточка
П. Тен
Замена
М. Думбия
️️️️
Д. Полоз
65'
Замена
Н. Ковалев
️️️️
Ф. Кудряшов
56'
ГОЛ! 3:0!
А. Ерохин
52'
Желтая карточка
Ф. Кудряшов
49'
45'
+1
Желтая карточка
В. Чуперка
ГОЛ! 2:0!
С. Эзатолахи
Пас отдал
Д. Полоз
45'
ГОЛ! 1:0!
И. Новосельцев
Пас отдал
С. Навас
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
35
Сослан Джанаев
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
88
Игорь Киреев
ПЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
6
Саид Эзатолахи
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
21
Александр Ерохин
АП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Томь
1
Антон Коченков
ВР
85
Давид Яблонски
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
66
Анте Пульич
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
22
Петр Тен
ПЗ
17
Алексей Пугин
ЛП
44
Максим Тишкин
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
10
Эрик Бикфалви
АП
22
Сергей Самодин
ЦФ
Ростов
30
Никита Медведев
ВР
69
Никита Ковалев
ЦЗ
7
Мусса Думбия
ЛВ
47
Андрей Сиденко
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
Томь
1
Алексей Солосин
ВР
32
Евгений Баляйкин
ЦП
10
Сергей Кузнецов
ЦП
29
Павел Кудряшов
ПВ
18
Артем Попов
ПВ
19
Александр Касьян
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
4-1-1-3-1
35
Джанаев
30
Кудряшов
44
Навас
99
Новосельцев
88
Киреев
6
Эзатолахи
16
Нобоа
7
Полоз
21
Ерохин
19
Байрамян
11
Бухаров
3-2-3-1-1
1
Коченков
8
Дудиев
0
Дьяков
66
Пульич
22
Тен
85
Яблонски
44
Тишкин
92
Чуперка
17
Пугин
10
Бикфалви
22
Самодин
30
Кудряшов
69
Ковалев
69
Ковалев
30
Кудряшов
21
Ерохин
2
Калачев
2
Калачев
21
Ерохин
7
Полоз
7
Думбия
7
Думбия
7
Полоз
17
Пугин
29
Кудряшов
29
Кудряшов
17
Пугин
10
Бикфалви
32
Баляйкин
32
Баляйкин
10
Бикфалви
22
Самодин
19
Касьян
19
Касьян
22
Самодин
Остались в запасе
Ростов
Томь
47
Андрей Сиденко
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
1
Алексей Солосин
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Остались в запасе
47
Андрей Сиденко
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
Остались в запасе
1
Алексей Солосин
ВР
10
Сергей Кузнецов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Ростов - Томь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
Антон Кобзев (Москва)
Андрей Болотенков (Москва)
Инспектор:
Гаряфий Жафяров (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
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