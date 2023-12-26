Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»

Защитник «Сокола» Аслан Дудиев рассказал о периоде совместного пребывания в «Томи» с нынешним нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

«В Томске я пересекся с Соболевым. Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал. И вот перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил: «Помнишь, когда в Томске пожрать не было, ты нам подкидывал?» – «Зато как закалило, каким футболистом стал!» – сказал Дудиев.