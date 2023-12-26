Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»

    Защитник «Сокола» рассказал, как давал Соболеву деньги на еду во время выступлений в «Томи»

    Защитник «Сокола» Аслан Дудиев рассказал о периоде совместного пребывания в «Томи» с нынешним нападающим «Спартака» Александром Соболевым.

    «В Томске я пересекся с Соболевым. Он был в дубле, нам по пять месяцев не платили зарплату. Я им, молодым, на поесть подкидывал. И вот перед недавним матчем со «Спартаком» он это вспомнил: «Помнишь, когда в Томске пожрать не было, ты нам подкидывал?» – «Зато как закалило, каким футболистом стал!» – сказал Дудиев.

    • Соболев выступал за «Томь» с лета 2016-го и до конца 2017 года. В составе томского клуба форвард провел 40 матчей, забил 12 голов и сделал 1 результативную передачу.
    • Дудиев играл за томский клуб во второй половине 2016 года.

    Новости по теме
    Соболев раскрыл, каким бизнесом будет заниматься в Дубае 7
    Соболев анонсировал бомбезный ролик с машинами «Роллс-Ройс», «Порше» и «Ламборгини» 26
    Знаменитый Нусрет обслужил в Дубае Кокорина и Соболева 9
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:57
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+