Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • В Кремле отреагировали на новость о жалобе Путину от сотрудников «Томи»

    В Кремле отреагировали на новость о жалобе Путину от сотрудников «Томи»

    Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, ознакомились ли в Кремле с письмом сотрудников «Томи» о долгах по зарплате.

    Работникам томского клуба не платят с августа 2022 года, в связи с чем они решили пожаловаться главе государства.

    «Успели ли в Кремле ознакомиться и отреагировать на письмо? Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», – сказал Песков.

    • В январе клуб лишился профессионального статуса.
    • «Томь» летом 2022 года не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
    • Клуб основан в 1957 году.
    • Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.

    Новости по теме
    «Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба 4
    Дзюба – о переходе в «Томь»: «Поехал в ссылку в Сибирь, как Ермак. Поднимал своих казачков и с дедами всех возил» 4
    «Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи» 1
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 