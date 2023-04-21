В Кремле отреагировали на новость о жалобе Путину от сотрудников «Томи»

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, рассказал, ознакомились ли в Кремле с письмом сотрудников «Томи» о долгах по зарплате.

Работникам томского клуба не платят с августа 2022 года, в связи с чем они решили пожаловаться главе государства.

«Успели ли в Кремле ознакомиться и отреагировать на письмо? Нет, к сожалению, пока не видели, поэтому ничего не могу сказать», – сказал Песков.