«Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба

Сотрудники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину из-за огромных долгов клуба.
«Доколе можно ждать?!
Работникам Футбольного клуба «Томь» и детским тренерам Академии ФК «Томь» до сих пор не выплачена зарплата за прошлый год, начиная с августа 2022-го, хотя обещания об этом звучали еще в декабре.
В связи с многомесячным бездействием местных властей и учредителей клуба, сотрудниками ФК «Томь» были направлены иски в Прокуратуру Томской области, в Генеральную прокуратуру России, а также, по специальному каналу, отправлено письмо Президенту РФ В.В.Путину.
Судя по всему, об этих исках и о содержании письма уже стало известно в Томске «тем, кому надо», и с 21 апреля запрещен въезд и вход на территорию ФК «Томь» бывшим работникам клуба, с кем прерваны трудовые отношения», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.
- В январе клуб лишился профессионального статуса.
- «Томь» летом 2022 года не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
- Клуб основан в 1957 году.
- Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.