«Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба

Сотрудники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину из-за огромных долгов клуба.

«Доколе можно ждать?!

Работникам Футбольного клуба «Томь» и детским тренерам Академии ФК «Томь» до сих пор не выплачена зарплата за прошлый год, начиная с августа 2022-го, хотя обещания об этом звучали еще в декабре.

В связи с многомесячным бездействием местных властей и учредителей клуба, сотрудниками ФК «Томь» были направлены иски в Прокуратуру Томской области, в Генеральную прокуратуру России, а также, по специальному каналу, отправлено письмо Президенту РФ В.В.Путину.

Судя по всему, об этих исках и о содержании письма уже стало известно в Томске «тем, кому надо», и с 21 апреля запрещен въезд и вход на территорию ФК «Томь» бывшим работникам клуба, с кем прерваны трудовые отношения», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.