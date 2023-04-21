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  • «Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба

«Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба

21 апреля 2023, 10:46
2

Сотрудники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину из-за огромных долгов клуба.

«Доколе можно ждать?!

Работникам Футбольного клуба «Томь» и детским тренерам Академии ФК «Томь» до сих пор не выплачена зарплата за прошлый год, начиная с августа 2022-го, хотя обещания об этом звучали еще в декабре.

В связи с многомесячным бездействием местных властей и учредителей клуба, сотрудниками ФК «Томь» были направлены иски в Прокуратуру Томской области, в Генеральную прокуратуру России, а также, по специальному каналу, отправлено письмо Президенту РФ В.В.Путину.

Судя по всему, об этих исках и о содержании письма уже стало известно в Томске «тем, кому надо», и с 21 апреля запрещен въезд и вход на территорию ФК «Томь» бывшим работникам клуба, с кем прерваны трудовые отношения», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

  • В январе клуб лишился профессионального статуса.
  • «Томь» летом 2022 года не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
  • Клуб основан в 1957 году.
  • Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.

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Источник: телеграм-канал «Томи»
Россия. Премьер-лига Томь
Комментарии (2)
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eugen-han
1682069490
Это уже наглость со стороны Томи. Путин когда-то уже решал их проблемы, но так не может же происходить без конца,всему есть мера. Понятно, что бюджет не тянет, но надо найти спонсоров, которые почему-то не особо то и хотят, потому что опять же долги клуба мешают. Спонсоры приходят и уходят, а долг остаётся и идёт в рост.
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Давид59
1682070590
Надо, наверное, ещё ходоков в кремль отрядить. Вечно у нас всё через ж...
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