Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба

    «Доколе можно ждать?!»: сотрудники «Томи» пожаловались Путину на огромные долги клуба

    Сотрудники «Томи» обратились к президенту России Владимиру Путину из-за огромных долгов клуба.

    «Доколе можно ждать?!

    Работникам Футбольного клуба «Томь» и детским тренерам Академии ФК «Томь» до сих пор не выплачена зарплата за прошлый год, начиная с августа 2022-го, хотя обещания об этом звучали еще в декабре.

    В связи с многомесячным бездействием местных властей и учредителей клуба, сотрудниками ФК «Томь» были направлены иски в Прокуратуру Томской области, в Генеральную прокуратуру России, а также, по специальному каналу, отправлено письмо Президенту РФ В.В.Путину.

    Судя по всему, об этих исках и о содержании письма уже стало известно в Томске «тем, кому надо», и с 21 апреля запрещен въезд и вход на территорию ФК «Томь» бывшим работникам клуба, с кем прерваны трудовые отношения», – говорится в заявлении пресс-службы клуба.

    • В январе клуб лишился профессионального статуса.
    • «Томь» летом 2022 года не допустили к Первой лиге. Клуб сейчас не играет ни в одном турнире.
    • Клуб основан в 1957 году.
    • Команда дважды финишировала в РПЛ на 8-м месте.

    Новости по теме
    Дзюба – о переходе в «Томь»: «Поехал в ссылку в Сибирь, как Ермак. Поднимал своих казачков и с дедами всех возил» 4
    «Слов нет». Непомнящий прокомментировал исчезновение «Томи» 1
    «Томь» потеряла статус профессионального клуба 2
    Источник: телеграм-канал «Томи»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:46
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14429

      Алексей З 53 минуты назад

      Интересно, а снег в Томске убрали , улицы подметают ?
      Дворники не собираются челобитную царю отписывать ?
      Зазеркалье !!!
      в ЖКХ слесарь забухал , только Путин и может порешать.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4941

      Питерский князь 1 час назад

      Скоро Путин доберется и туда. Кто-то хочет, тоже срок на 16 с половиной лет.
      :)))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 