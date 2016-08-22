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  • Фанаты «Арсенала» посвятили «Оренбургу» баннер. «Спартак» обыграл «Краснодар». Все голы 4-го тура РФПЛ

Фанаты «Арсенала» посвятили «Оренбургу» баннер. «Спартак» обыграл «Краснодар». Все голы 4-го тура РФПЛ

Тула и Оренбург нам напоминают, что четвертый тур РФПЛ еще не завершен. Остался еще один матч, в котором встречаются новички Премьер-лиги нынешнего сезона, но он не принес забитых голов.

«Арсенал» – «Оренбург» – 0:0

Тульские болельщики поприветствовали «Оренбург» вот таким баннером:

В такой форме сыграли команды:

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«Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:0

Составы команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

Оформляет дубль Зе Луиш! Отличный пас пяткой сделал Джано, а голевую передачу оформил Промес. Гениальная атака.

Зе Луиш открывает счет.

Составы команд.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

«Амкар» – «Урал» – 1:0

Гол Бодула принес «Амкару» победу.

Составы команд.

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«Ростов» – «Томь» – 3:0

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

Юрий Жирков откликнулся на подачу Кришито и выровнял положение.

Еременко открывает счет.

Составы на игру.

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«Уфа» – «Терек» – 1:3

«Рубин» – «Анжи» – 1:2 | Видеогалерея

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Россия. Премьер-лига Россия Рубин Анжи Спартак Краснодар ЦСКА Зенит Рыжиков Сергей Жирков Юрий Беленов Александр Канунников Максим Эбесилио Лоренцо Будковский Филипп Зе Луиш
Комментарии (35)
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palych1974
1471649057
Беленов - молодец! Третий пендель подряд тащит! Да и не только пендель...
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fantom23
1471658324
Рубин, без Бердыева, все таки,к сожалению ноль...
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FaTeK1945ru
1471669688
...пока не поздно--верните Бердыева в Рубин,власти имущие сделайте подарок простому народу!!! Правда,в ваших правилах такого пункта нет.
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батог
1471705236
Кокорин лучший у Зени !
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zorro54321
1471708206
Зачем нужен был Траоре? Тяжелый уже третью игру, Слуцкий - он разыграется, его прорвет, но что-то ни скорости, ни маневренности...
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+50/-50
1471735349
Ростов - ожидаемо, а вот Зенит разочаровал.
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turist82
1471792624
1-0!! Зе Луиш! Красиво играет Спартак )
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Ден 781
1471797309
Вот это красиво ! Пять баллов ! Спартак всегда бы так
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Beshanai_svin
1471798609
Молодцы! Заиграл Спартак! :)
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AlMann
1471798851
Поздравлять свиней у меня язык не повернется, поздравим Карреру с отличной работой. Я еще раньше говорил, что может и не нужен Спартаку Бердый-хан.
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