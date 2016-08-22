Фанаты «Арсенала» посвятили «Оренбургу» баннер. «Спартак» обыграл «Краснодар». Все голы 4-го тура РФПЛ

Тула и Оренбург нам напоминают, что четвертый тур РФПЛ еще не завершен. Остался еще один матч, в котором встречаются новички Премьер-лиги нынешнего сезона, но он не принес забитых голов.

«Арсенал» – «Оренбург» – 0:0

Тульские болельщики поприветствовали «Оренбург» вот таким баннером:

В такой форме сыграли команды:

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«Локомотив» – «Крылья Советов» – 0:0

Составы команд.

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«Спартак» – «Краснодар» – 2:0

Оформляет дубль Зе Луиш! Отличный пас пяткой сделал Джано, а голевую передачу оформил Промес. Гениальная атака.

Зе Луиш открывает счет.

Составы команд.

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«Амкар» – «Урал» – 1:0

Гол Бодула принес «Амкару» победу.

Составы команд.

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«Ростов» – «Томь» – 3:0

«Зенит» – ЦСКА – 1:1

Юрий Жирков откликнулся на подачу Кришито и выровнял положение.

Еременко открывает счет.

Составы на игру.

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«Уфа» – «Терек» – 1:3

«Рубин» – «Анжи» – 1:2 | Видеогалерея

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