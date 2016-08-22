Спартак - Краснодар

Победили мертвый Краснодар с бывшими свинками и радуются. Впереди вас ждет "полный" АЕК. Назад Спартак!
|
|8 февраля, понедельник
|18:30
|Краснодар
|2:1
|Спартак
|16 тур
|22 ноября, воскресенье
|19:30
|Спартак
|3:2
|Краснодар
|2 тур
|26 июля, воскресенье
|20:00
|Краснодар
|0:1
|Спартак
|18 тур
|8 марта, воскресенье
|13:30
|Спартак
|1:3
|Краснодар
|3 тур
|14 августа, четверг
|21:00
|Краснодар
|4:0
|Спартак
|22 тур
|22 марта, суббота
|19:00
|Краснодар
|4:0
|Спартак
|10 тур
|25 сентября, среда
|18:15
|Спартак
|3:2
|Краснодар
|29 тур
|18 мая, суббота
|19:30
|Краснодар
|0:1
|Спартак
|15 тур
|11 ноября, воскресенье
|20:15
|Спартак
|2:0
|Краснодар
|25 тур
|25 сентября, воскресенье
|14:00
|Краснодар
|2:4
|Спартак
|10 тур
|21 мая, суббота
|18:30
|Спартак
|4:0
|Краснодар
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
Победили мертвый Краснодар с бывшими свинками и радуются. Впереди вас ждет "полный" АЕК. Назад Спартак!
красавцы! с победой! но недочёты еще есть.
Краснодар наверно, не до ценил соперника, потому что он видел что Спартак развалился , он вылетел почти с первой игры, Краснодар подумал выиграем . В Спартаке пришли изменения новый тренер , и вот и выиграли !
Отличная игра, но есть куда расти. Не фига судейство не за Спартак. Чистый пеналь не дал и штрафной в конце... Вобщем мне пока нравится работа Кареры. Игра уже видна. Если в прошлом году выигрывали только за счет эмоций, теперь и схема видна и работа тренера и можно сказать, что на классе победили
Ну всё Спартак теперь чемпион!)))
Как в воду глядел! ))
Чи спартаку дали почувсствовать себя чи краснодар ни о чём ?
О каком судействе писать и говорить!
Судим тому,кто больше заплатил!
Да ладно.Розыгрыш второго мяча-красиво.
Странный результат после первого тайма, надеюсь Кононов напихает в раздевалке.