Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Владислав Безбородов (Санкт-Петербург)
Помощники:
Максим Гаврилин (Владимир), Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Материалы

Спартак - Краснодар

21.08.2016, Воскресенье, 18:00 мск Москва, стадион Открытие Банк Арена Трансляция: Наш Футбол, Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 4 тур Спартак - Краснодар
Товарищеские матчи 2016

8 февраля, понедельник 18:30 Краснодар 2:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
16 тур
22 ноября, воскресенье 19:30 Спартак 3:2 Краснодар
2 тур
26 июля, воскресенье 20:00 Краснодар 0:1 Спартак
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
18 тур
8 марта, воскресенье 13:30 Спартак 1:3 Краснодар
3 тур
14 августа, четверг 21:00 Краснодар 4:0 Спартак
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
22 тур
22 марта, суббота 19:00 Краснодар 4:0 Спартак
10 тур
25 сентября, среда 18:15 Спартак 3:2 Краснодар
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
29 тур
18 мая, суббота 19:30 Краснодар 0:1 Спартак
15 тур
11 ноября, воскресенье 20:15 Спартак 2:0 Краснодар
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
25 тур
25 сентября, воскресенье 14:00 Краснодар 2:4 Спартак
10 тур
21 мая, суббота 18:30 Спартак 4:0 Краснодар
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 19:30 Спартак 2:1 Краснодар
Россия. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
15 июля, среда 20:00 Краснодар 1:2 Спартак
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
...
  • ...
    Рейтинг: +628

    chempion_cska 22 августа 2016, 10:17

    Победили мертвый Краснодар с бывшими свинками и радуются. Впереди вас ждет "полный" АЕК. Назад Спартак!

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +548

    АндрейФКСМ 21 августа 2016, 22:08

    красавцы! с победой! но недочёты еще есть.

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +8

    Зенит225 21 августа 2016, 20:25

    Краснодар наверно, не до ценил соперника, потому что он видел что Спартак развалился , он вылетел почти с первой игры, Краснодар подумал выиграем . В Спартаке пришли изменения новый тренер , и вот и выиграли !

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +454

    Filllllll 21 августа 2016, 19:58

    Отличная игра, но есть куда расти. Не фига судейство не за Спартак. Чистый пеналь не дал и штрафной в конце... Вобщем мне пока нравится работа Кареры. Игра уже видна. Если в прошлом году выигрывали только за счет эмоций, теперь и схема видна и работа тренера и можно сказать, что на классе победили

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +504

    alex-76 21 августа 2016, 19:53

    Со свино-ферме несёт в туре пока.....((((((

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +165

    ElninoO 21 августа 2016, 19:52

    Ну всё Спартак теперь чемпион!)))

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +1996

    Евгений Агеев > ElninoO 23 мая 2017, 12:17

    Как в воду глядел! ))

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +256

    477 21 августа 2016, 19:38

    Чи спартаку дали почувсствовать себя чи краснодар ни о чём ?

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +561

    avera 21 августа 2016, 18:56

    О каком судействе писать и говорить!
    Судим тому,кто больше заплатил!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +112

    Apocalypse > avera 21 августа 2016, 19:21

    Вот-вот мяч в ворота летел. Это прямая красная и пенальти.

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +561

    avera > Apocalypse 21 августа 2016, 21:31

    Да ладно.Розыгрыш второго мяча-красиво.

    -1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +244

    Grelas 21 августа 2016, 18:54

    Странный результат после первого тайма, надеюсь Кононов напихает в раздевалке.

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +256

    477 21 августа 2016, 18:50

    судья ДОЛБОЁБОВ!!!!!!!

    1
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +112

    Apocalypse > 477 21 августа 2016, 19:03

    В каком месте? Мяч в плечо попал. Глаза разуй.

    -2
    Ответить
  • Читайте нас: 