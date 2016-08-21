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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Краснодар
Спартак - Краснодар: обзор матча 21 августа 2016
Спартак
21.08.2016, воскресенье, 18:00
Россия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Краснодар
15'
З. Луиш
74'
З. Луиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Краснодар
Желтая карточка
Л. Мельгарехо
90'
+2
Желтая карточка
Д. Комбаров
87'
Замена
Л. Мельгарехо
️️️️
З. Луиш
85'
ГОЛ! 2:0!
З. Луиш
Пас отдал
К. Промес
74'
71'
Желтая карточка
Ф. Смолов
71'
Замена
В. Быстров
️️️️
В. Калешин
Желтая карточка
Фернандо
66'
63'
Замена
О. Ахмедов
️️️️
М. Перейра
Замена
Джано
️️️️
И. Попов
60'
56'
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Д. Торбинский
ГОЛ! 1:0!
З. Луиш
Пас отдал
Р. Зобнин
15'
Замена
С. Боккетти
️️️️
С. Таски
10'
Травма
С. Таски
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
35
Сердар Таски
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
71
Ивелин Попов
ЛП
10
Квинси Промес
ЛВ
20
Фернандо
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
Краснодар
33
Станислав Крицюк
ВР
55
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Андреас Гранквист
ЦЗ
4
Стефан Страндберг
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛВ
10
Маурисио Перейра
ЦП
77
Шарль Каборе
ЦП
18
Юрий Газинский
ЦП
39
Ари
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Спартак
30
Сергей Песьяков
ВР
10
Лоренцо Мельгарехо
ЛЗ
16
Сальваторе Боккетти
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
17
Александр Зуев
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
7
Джано
АП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Краснодар
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
4-1-3-1-1
32
Ребров
23
Комбаров
2
Кутепов
35
Таски
38
Ещенко
20
Фернандо
71
Попов
47
Зобнин
88
Глушаков
10
Промес
29
Зе Луиш
4-3-1-2
33
Крицюк
17
Калешин
4
Гранквист
4
Страндберг
55
Енджейчик
10
Перейра
77
Каборе
18
Газинский
6
Торбинский
90
Смолов
39
Ари
29
Зе Луиш
10
Мельгарехо
10
Мельгарехо
29
Зе Луиш
35
Таски
16
Боккетти
16
Боккетти
35
Таски
71
Попов
7
Джано
7
Джано
71
Попов
6
Торбинский
92
Подберезкин
92
Подберезкин
6
Торбинский
10
Перейра
10
Ахмедов
10
Ахмедов
10
Перейра
17
Калешин
34
Быстров
34
Быстров
17
Калешин
Остались в запасе
Спартак
Краснодар
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Массимо Каррера
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
17
Александр Зуев
ЛВ
30
Сергей Песьяков
ВР
15
Александр Пуцко
ЦЗ
5
Денис Кутин
ПЗ
94
Артем Тимофеев
ОП
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Остались в запасе
88
Андрей Синицын
ВР
16
Денис Адамов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
8
Эбуэ Куасси
ЦП
Главный тренер
Массимо Каррера
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Спартак - Краснодар
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Максим Гаврилин (Владимир)
Егор Болховитин (Ленинградская область)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Стадион:
Лукойл Арена
Где смотреть матч:
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