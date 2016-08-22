Локомотив - Крылья Советов

ГЛория молодец!!!
|23 тур
|11 апреля, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|23 тур
|11 апреля, понедельник
|18:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:30
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|
|22 февраля, воскресенье
|18:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|20 тур
|10 марта, понедельник
|16:30
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|12 тур
|5 октября, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|2:2
|Локомотив
|16 тур
|19 ноября, понедельник
|17:45
|Крылья Советов
|0:1
|Локомотив
|2 тур
|28 июля, суббота
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|19 тур
|7 августа, воскресенье
|20:00
|Локомотив
|0:0
|Крылья Советов
|4 тур
|9 апреля, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|16 тур
|7 августа, суббота
|21:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|2 тур
|20 марта, суббота
|19:00
|Локомотив
|3:0
|Крылья Советов
|17 тур
|9 августа, воскресенье
|16:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|3 тур
|5 апреля, воскресенье
|14:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|17 тур
|9 августа, суббота
|15:00
|Крылья Советов
|2:0
|Локомотив
|3 тур
|30 марта, воскресенье
|19:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|29 тур
|3 ноября, суббота
|14:00
|Крылья Советов
|3:1
|Локомотив
|15 тур
|30 июня, суббота
|18:30
|Локомотив
|5:2
|Крылья Советов
|16 тур
|19 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Локомотив
|1 тур
|19 марта, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|0:1
|Крылья Советов
|20 тур
|22 июня, среда
|19:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|5 тур
|16 апреля, суббота
|16:00
|Крылья Советов
|0:0
|Локомотив
|16 тур
|10 июля, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|13 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|23 тур
|31 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|8 тур
|9 мая, пятница
|00:00
|Крылья Советов
|3:0
|Локомотив
|22 тур
|1 сентября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|11 тур
|8 мая, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|20 тур
|1 августа, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|6 тур
|18 апреля, среда
|00:00
|Локомотив
|1:2
|Крылья Советов
|16 тур
|8 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:2
|Локомотив
|2 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|22 тур
|29 августа, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:0
|Крылья Советов
|8 тур
|22 мая, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Локомотив
|29 тур
|25 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:3
|Локомотив
|14 тур
|24 июня, среда
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|34 тур
|9 ноября, воскресенье
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|17 тур
|9 июля, среда
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|21 тур
|7 августа, среда
|00:00
|Локомотив
|1:1
|Крылья Советов
|4 тур
|23 марта, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Локомотив
|29 тур
|21 октября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:4
|Локомотив
|1 тур
|1 апреля, суббота
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|29 тур
|30 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|4 тур
|29 марта, вторник
|00:00
|Локомотив
|2:1
|Крылья Советов
|35 тур
|7 ноября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:1
|Локомотив
|2 тур
|13 марта, суббота
|00:00
|Локомотив
|1:0
|Крылья Советов
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Спартак М
|30
|22
|3
|5
|46:27
|+19
|69
|2.
|ЦСКА
|30
|18
|8
|4
|47:15
|+32
|62
|3.
|Зенит
|30
|18
|7
|5
|50:19
|+31
|61
|4.
|Краснодар
|30
|12
|13
|5
|40:22
|+18
|49
|5.
|Ахмат
|30
|14
|6
|10
|38:35
|+3
|48
|6.
|Ростов
|30
|13
|9
|8
|36:18
|+18
|48
|7.
|Уфа
|30
|12
|7
|11
|22:25
|-3
|43
|8.
|Локомотив
|30
|10
|12
|8
|39:27
|+12
|42
|9.
|Рубин
|30
|10
|8
|12
|30:34
|-4
|38
|10.
|Амкар-Пермь
|30
|8
|11
|11
|25:29
|-4
|35
|11.
|Урал
|30
|8
|6
|16
|24:44
|-20
|30
|12.
|Анжи
|30
|7
|9
|14
|24:38
|-14
|30
|13.
|Оренбург
|30
|7
|9
|14
|25:36
|-11
|30
|14.
|Арсенал Т
|30
|7
|7
|16
|18:40
|-22
|28
|15.
|Крылья Советов
|30
|6
|10
|14
|31:39
|-8
|28
|16.
|Томь
|30
|3
|5
|22
|17:64
|-47
|14
ГЛория молодец!!!
курить тебе меньше надо дружок..........
Господа ЛОКО-это синоним слова дурачок в русском . Не называйте заслуженную команду этим эпитетом.
Самара Вперёд!
Крылья вперёд!!!