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Судьи
Главный судья:
Кирилл Левников (Санкт-Петербург)
Помощники:
Алексей Стипиди (Краснодар), Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Материалы

Локомотив - Крылья Советов

21.08.2016, Воскресенье, 20:30 мск Москва, стадион РЖД-Арена Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 4 тур Локомотив - Крылья Советов Молодежные команды: 2 - 1
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
23 тур
11 апреля, понедельник 18:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
9 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Товарищеские матчи 2015

22 февраля, воскресенье 18:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
20 тур
10 марта, понедельник 16:30 Локомотив 2:1 Крылья Советов
12 тур
5 октября, суббота 16:00 Крылья Советов 2:2 Локомотив
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
16 тур
19 ноября, понедельник 17:45 Крылья Советов 0:1 Локомотив
2 тур
28 июля, суббота 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
7 августа, воскресенье 20:00 Локомотив 0:0 Крылья Советов
4 тур
9 апреля, суббота 14:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2010
16 тур
7 августа, суббота 21:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
2 тур
20 марта, суббота 19:00 Локомотив 3:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2009
17 тур
9 августа, воскресенье 16:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
3 тур
5 апреля, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2008
17 тур
9 августа, суббота 15:00 Крылья Советов 2:0 Локомотив
3 тур
30 марта, воскресенье 19:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2007
29 тур
3 ноября, суббота 14:00 Крылья Советов 3:1 Локомотив
15 тур
30 июня, суббота 18:30 Локомотив 5:2 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2006
16 тур
19 августа, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
1 тур
19 марта, воскресенье 00:00 Локомотив 0:1 Крылья Советов
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
22 июня, среда 19:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
5 тур
16 апреля, суббота 16:00 Крылья Советов 0:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2004
16 тур
10 июля, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
13 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2003
23 тур
31 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
8 тур
9 мая, пятница 00:00 Крылья Советов 3:0 Локомотив
Россия. Премьер-лига 2002
22 тур
1 сентября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
11 тур
8 мая, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 2001
20 тур
1 августа, среда 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
6 тур
18 апреля, среда 00:00 Локомотив 1:2 Крылья Советов
Чемпионат России 2000
16 тур
8 июля, суббота 00:00 Крылья Советов 0:2 Локомотив
2 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1999
22 тур
29 августа, воскресенье 00:00 Локомотив 2:0 Крылья Советов
8 тур
22 мая, суббота 00:00 Крылья Советов 1:2 Локомотив
Чемпионат России 1998
29 тур
25 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:3 Локомотив
14 тур
24 июня, среда 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Чемпионат России 1997
34 тур
9 ноября, воскресенье 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
17 тур
9 июля, среда 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1996
21 тур
7 августа, среда 00:00 Локомотив 1:1 Крылья Советов
4 тур
23 марта, суббота 00:00 Крылья Советов 1:0 Локомотив
Чемпионат России 1995
29 тур
21 октября, суббота 00:00 Крылья Советов 0:4 Локомотив
1 тур
1 апреля, суббота 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1994
29 тур
30 октября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
4 тур
29 марта, вторник 00:00 Локомотив 2:1 Крылья Советов
Чемпионат России 1993
35 тур
7 ноября, воскресенье 00:00 Крылья Советов 1:1 Локомотив
2 тур
13 марта, суббота 00:00 Локомотив 1:0 Крылья Советов
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +25

    Макс В 22 августа 2016, 12:47

    ГЛория молодец!!!

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    Рейтинг: +561

    avera 21 августа 2016, 22:55

    Второй Сатурн!

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    Рейтинг: +1663

    Lev Aleks 21 августа 2016, 21:28

    курить тебе меньше надо дружок..........

    -1
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    Рейтинг: +76

    takca 21 августа 2016, 21:07

    Господа ЛОКО-это синоним слова дурачок в русском . Не называйте заслуженную команду этим эпитетом.

    0
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    Рейтинг: +22

    ImhoteP 21 августа 2016, 19:53

    Самара Вперёд!

    3
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    Рейтинг: +25

    Макс В 21 августа 2016, 14:13

    Крылья вперёд!!!

    4
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    Рейтинг: +504

    alex-76 21 августа 2016, 12:58

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Только "ЛОКО" только победа!

    -5
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    Рейтинг: +50

    magg27 21 августа 2016, 12:17

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Локо 2-0

    -5
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    Рейтинг: +504

    alex-76 18 августа 2016, 11:30

    Удачи и победы нашим парням!

    -1
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    Рейтинг: +504

    alex-76 17 августа 2016, 08:28

    Удачи и победы нашим парням!

    -1
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