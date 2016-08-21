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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Крылья Советов
Локомотив - Крылья Советов: обзор матча 21 августа 2016
Локомотив
21.08.2016, воскресенье, 20:30
Россия. Премьер-лига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Крылья Советов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Крылья Советов
Замена
Р. Янбаев
️️️️
В. Денисов
87'
82'
Замена
А. Яхович
️️️️
Д. Бруно
Пенальти не реализован!
А. Самедов
78'
Замена
Э. Хенти
️️️️
П. Шкулетич
76'
Замена
Майкон
️️️️
А. Касаев
76'
74'
Замена
Д. Мбакогу
️️️️
С. Корниленко
74'
Замена
Ш. Бато
️️️️
А. Чочиев
67'
Желтая карточка
А. Чочиев
Желтая карточка
Д. Ндинга
63'
Желтая карточка
Р. Шишкин
45'
+1
11'
Желтая карточка
Д. Ятченко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
88
Дельвин Ндинга
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
19
Александр Самедов
ПП
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Олег Пашинин
Крылья Советов
1
Георгий Лория
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
30
Надсон
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
11
Алан Чочиев
АП
9
Джанни Бруно
ЦФ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Локомотив
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
11
Майкон
ЦФ
19
Эзекиэль Хенти
ЦФ
Крылья Советов
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
4
Шелдон Бато
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
98
Илья Визнович
ЦФ
10
Джерри Мбакогу
ЦФ
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
18
Адис Яхович
ЦФ
4-4-1-1
1
Гилерме
29
Денисов
14
Чорлука
17
Михалик
49
Шишкин
11
Касаев
18
Коломейцев
88
Ндинга
19
Самедов
59
Миранчук
32
Шкулетич
3-4-1-2
1
Лория
0
Таранов
25
Концедалов
30
Надсон
23
Родич
15
Цаллагов
44
Башкиров
33
Ятченко
11
Чочиев
12
Корниленко
9
Бруно
29
Денисов
55
Янбаев
55
Янбаев
29
Денисов
11
Касаев
11
Майкон
11
Майкон
11
Касаев
32
Шкулетич
19
Хенти
19
Хенти
32
Шкулетич
11
Чочиев
4
Бато
4
Бато
11
Чочиев
12
Корниленко
10
Мбакогу
10
Мбакогу
12
Корниленко
9
Бруно
18
Яхович
18
Яхович
9
Бруно
Остались в запасе
Локомотив
Крылья Советов
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Олег Пашинин
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Остались в запасе
42
Иван Лапшов
ЦЗ
22
Мирослав Лобанцев
ВР
31
Илья Абаев
ВР
43
Арсений Логашов
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Баринов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Остались в запасе
98
Илья Визнович
ЦФ
14
Евгений Конюхов
ВР
1
Максим Павлов
ВР
47
Сергей Божин
ЦЗ
11
Сергей Ткачев
ЦП
8
Кристиан Паскуато
ЦФ
Главный тренер
Олег Пашинин
Главный тренер
Франк Веркаутерен
Статистика матча Локомотив - Крылья Советов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Алексей Стипиди (Краснодар)
Рашид Абусуев (Санкт-Петербург)
Инспектор:
Александр Гвардис (Калининград)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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