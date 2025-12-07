07.12.2025, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 0
Завершен
Составы команд
Балтика
Балтика
4-1-2-2-1
39
Бориско
2
Варатынов
25
Андраде
25
Филин
22
Бевеев
26
Беликов
10
Петров
11
Титков
17
Саусь
19
Пряхин
91
Хиль
4-3-3
30
Песьяков
23
Чернов
4
Евгеньев
47
Божин
2
Печенин
7
Баньяц
6
Бабкин
77
Ахметов
15
Рассказов
26
Марин
19
Олейников
19
Пряхин
77
Чивич
77
Чивич
19
Пряхин
10
Петров
8
Мендель
8
Мендель
10
Петров
22
Бевеев
14
Ковач
14
Ковач
22
Бевеев
11
Титков
42
Поспелов
42
Поспелов
11
Титков
91
Хиль
9
Оффор
9
Оффор
91
Хиль
19
Олейников
18
Лепский
18
Лепский
19
Олейников
15
Рассказов
33
Лысов
33
Лысов
15
Рассказов
Лепский
8
Витюгов
8
Витюгов
Лепский
6
Бабкин
8
Хубулов
8
Хубулов
6
Бабкин
77
Ахметов
91
Игнатенко
91
Игнатенко
77
Ахметов
Остались в запасе
Балтика
Крылья Советов
47
Кирилл Обонин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Талалаев
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
59
Данила Савельев
АП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Магомед Адиев
Остались в запасе
47
Кирилл Обонин
ВР
67
Егор Любаков
ВР
81
Иван Кукушкин
ВР
4
Натан Гассама
ЦЗ
5
Айман Мурид
ОП
17
Юрий Ковалев
ПП
39
Кирилл Степанов
ЦФ
Остались в запасе
80
Никита Кокарев
ВР
39
Евгений Фролов
ВР
11
Алексей Сутормин
ПЗ
59
Данила Савельев
АП
11
Амар Рахманович
АП
Главный тренер
Андрей Талалаев
Главный тренер
Магомед Адиев
Статистика матча Балтика - Крылья Советов
1
3
Всего ударов по воротам
20
3
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
2
0
Нарушения
14
14
Офсайды
2
3
Количество передач
488
327
Сейвы
2
4
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
8
1
Блокированные удары
6
0
Удары из пределов штрафной
13
2
Удары из-за пределов штрафной
7
1
Смотреть прямую трансляцию матча «Балтика» против «Крыльев Советов», 18-й тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 декабря в 19:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Балтика» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Премьер».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»