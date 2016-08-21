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    Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?


    2
    Голосов: 3
    21.08.2016 14:50
    Старт российского чемпионата уже показал сильные и слабые стороны команд. «Бомбардир» предлагает вам определить будущего чемпиона уже сейчас.

    ЦСКА потерял Мусу, но укрепился Траоре. У «Зенита» есть новый тренер, но нет Халка. «Спартак» освободился от еврокубков и позвал во главу иностранца. На стороне «Краснодара» – самая мощная скамейка и ударный старт. «Локомотив» сменил начальство. «Рубин» накупил игроков на 40 миллионов и позвал крутого тренера. А «Ростов» сохранил весь серебряный состав прошлого сезона. Впрочем, может, судьба нам готовит еще один сюрприз?

    Ставьте стрелочку «вверх» рядом с той командой, которая должна выиграть чемпионский титул.

    Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 2 Голосов: 3
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +483

      headdevil 24 августа 2016, 20:00

      Гинер уже хохочет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3795

      serppion 22 августа 2016, 15:31

      Спартачей после проигрыша АЕКу вычеркнуть из соискателей к чертям собачьим. Их место в киприотских середняках.

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 21 августа 2016, 21:23

      Как составляется этот ОБЪЕКТИВНЫЙ рейтинг: заходишь, находишь свой клуб и жмешь на стрелку. Так что это скорее рейтинг "Посмотрим, за кого сколько людей болеют".

      0
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      Рейтинг: +709

      monser08 > bset 21 августа 2016, 22:22

      Нихрена , я за Краснодар жал, в последнее время он самый объективный.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban 20 августа 2016, 06:24

      Для чего эти бесполезные голосовалки? Итак ведь ясно что если в нее зайдет больше мясных - победит СпаМ, если бомжей - Зенит и т.д. Никто ведь не размышляет объективно при голосовании.

      7
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      Рейтинг: +88

      Marvianu > Foxitkuban 21 августа 2016, 19:26

      тем не менее в лидерах обьективно - Краснодар

      0
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      Рейтинг: +37

      Foxitkuban > Marvianu 25 сентября 2016, 08:16

      А теперь смотрим результат...

      0
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 20 августа 2016, 05:33

      Странная статья. Не о чем

      2
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      Рейтинг: +300

      Zeff 19 августа 2016, 23:50

      Рейтинг у ЦСКА в Европе нулевой, а в России судейский.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Zeff 20 августа 2016, 08:45

      ...а в России судейский у Зенита, спору нет.

      2
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      Рейтинг: +83

      monkey1958 19 августа 2016, 22:37

      Не знаю, но точно не "Спартак", могут: ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", и Другой клуб.
      Но ставлю на "Зенит".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 19 августа 2016, 21:41

      Спартак посмешище. Вам бы не вылететь и то неплохо будет.

      1
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > Zeff 20 августа 2016, 01:48

      Смотри таблицу.

      -1
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Apocalypse 22 августа 2016, 01:19

      10 тур многое покажет.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Zeff 22 августа 2016, 01:26

      Никогда Краснодар не будет чемпионом. 4-5 места ваши.

      0
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      Рейтинг: -168

      Беспринципный Дима 19 августа 2016, 21:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      А по итогам голосования нам дадут медальку?

      -7
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    • ...
      Рейтинг: +62

      ivan941 19 августа 2016, 20:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      СПАРТАК - ЧЕМПИОН

      -13
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