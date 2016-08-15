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    Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?


    4.4
    Голосов: 5
    15.08.2016 21:05
    Самый захватывающий клубный национальный чемпионат взял ударный старт. «Бомбардир» предлагает своим читателям поиграть в прогнозистов и выбрать победителя турнира.

    Выбери самый интересный чемпионат. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    Лучшее атакующее трио современности. Рейтинг читателей «Бомбардира»

    «Лестер» сохранил почти всех лидеров и попытается оправдать появившийся статус гранда. В «Челси» пришел тактический гений Конте. Пеп Гвардиола и Жозе Моуринью поспорят друг с другом в битве «Манчестеров». «Арсенал» и «Тоттенхэм» – теневые фавориты. «Ливерпуль» Клоппа может выстрелить из глубины. Ставьте стрелочку «вверх» рядом с той командой, которая должна выиграть чемпионский титул.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, Zimbio
    Рейтинг: 4.4 Голосов: 5
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8

      Norsk 24 августа 2016, 21:43

      То чувство, когда тебе насрать на Халка и на рфпл по большому счету тоже

      1
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    • ...
      Рейтинг: +48

      Chelsea 1997 16 августа 2016, 17:00

      ЧЕЛСИ

      -2
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      Рейтинг: +88

      Marvianu 16 августа 2016, 02:44

      думаю Конте нагнет

      -2
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      Рейтинг: +1381

      marslond 15 августа 2016, 21:17

      Победит сильнейший!

      -2
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 15 августа 2016, 18:16

      Челси при Конте пропустит меньше всех,это и будет залогом успеха!!

      -2
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 14 августа 2016, 18:56

      лестер

      -2
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      Рейтинг: +258

      vasiok74 14 августа 2016, 18:35

      хоть болею за МЮ.думаю что выиграет Ливерпуль

      -2
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      Рейтинг: +367

      gigs84 > vasiok74 14 августа 2016, 18:44

      Ни в коем случае. Особенный с нами, победа за нами!

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