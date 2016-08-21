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  • Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

ЦСКА потерял Мусу, но укрепился Траоре. У «Зенита» есть новый тренер, но нет Халка. «Спартак» освободился от еврокубков и позвал во главу иностранца. На стороне «Краснодара» – самая мощная скамейка и ударный старт. «Локомотив» сменил начальство. «Рубин» накупил игроков на 40 миллионов и позвал крутого тренера. А «Ростов» сохранил весь серебряный состав прошлого сезона. Впрочем, может, судьба нам готовит еще один сюрприз?

Ставьте стрелочку «вверх» рядом с той командой, которая должна выиграть чемпионский титул.

Рейтинг: «Челси», «МЮ», «Арсенал», «Лестер» – кто станет чемпионом Англии?

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Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Зенит Краснодар Спартак Локомотив Рубин Ростов
Комментарии (27)
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MURAD F. A.
1471623238
КРАСНОДАР- ЭТО САМОЕ РАЗУМНОЕ ВКЛАДЫВАНИЕ
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oyabun
1471623375
Однако, пожелания и пристрастия болельщиков, это одно, а реальный расклад дел, это совсем другое. И если реально оценивать подготовку и состояние дел в командах ПФЛ, то потенциальный Чемпион данного сезона - Краснодар
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CSKA №1
1471623799
ЦСКА-Чемпион!!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1471625715
как всегда лидер в подобных опросах Спартак) последние лет 15)))
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ivan941
1471627442
СПАРТАК - ЧЕМПИОН
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Беспринципный Дима
1471630146
А по итогам голосования нам дадут медальку?
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Zeff
1471632090
Спартак посмешище. Вам бы не вылететь и то неплохо будет.
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monkey1958
1471635426
Не знаю, но точно не "Спартак", могут: ЦСКА, "Зенит", "Краснодар", и Другой клуб. Но ставлю на "Зенит".
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Zeff
1471639856
Рейтинг у ЦСКА в Европе нулевой, а в России судейский.
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Foxitkuban
1471663482
Для чего эти бесполезные голосовалки? Итак ведь ясно что если в нее зайдет больше мясных - победит СпаМ, если бомжей - Зенит и т.д. Никто ведь не размышляет объективно при голосовании.
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