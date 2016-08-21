Рейтинг: ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар» – кто станет чемпионом России?

ЦСКА потерял Мусу, но укрепился Траоре. У «Зенита» есть новый тренер, но нет Халка. «Спартак» освободился от еврокубков и позвал во главу иностранца. На стороне «Краснодара» – самая мощная скамейка и ударный старт. «Локомотив» сменил начальство. «Рубин» накупил игроков на 40 миллионов и позвал крутого тренера. А «Ростов» сохранил весь серебряный состав прошлого сезона. Впрочем, может, судьба нам готовит еще один сюрприз?

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