Батраков назвал самого принципиального соперника в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал главным для себя событием 2025 года хет-трик в ворота «Спартака».

– Какое событие уходящего года для тебя главное?

– Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.

– Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя – главный раздражитель?

– Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ – не то, что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.

– А кто принципиальнее?

– Ну давайте скажу, что «Спартак».