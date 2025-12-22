Батраков назвал самого принципиального соперника в РПЛ

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков назвал главным для себя событием 2025 года хет-трик в ворота «Спартака».
– Какое событие уходящего года для тебя главное?
– Победа над «Спартаком» 4:2. О хет-трике в ворота красно-белых я мог только мечтать. Это произошло и вспоминать приятно. По-футбольному это круто.
– Можно ли говорить, что «Спартак» для тебя – главный раздражитель?
– Всегда интересно играть с топ-клубами. В этих матчах тяжело, но ты прогрессируешь. Топ-5 команд РПЛ – не то, что раздражители, а просто команды, против которых интересно выходить.
– А кто принципиальнее?
– Ну давайте скажу, что «Спартак».
- Батраков забил 3 гола в ворота красно-белых в матче 4-го тура текущего сезона.
- Он также по 1 разу отличился в двух играх со «Спартаком» в FONBET Кубке России.
Источник: «Спорт-Экспресс»