Кержаков сатирически отреагировал на слова представителя Дзюбы

Александр Кержаков ответил представителю Артема Дзюбы Леониду Гольдману.

Бывший форвард «Зенита» и сборной России опубликовал в телеграм-канале отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», добавив подпись: «Гольдман требует оригинал письма из ФИФА!»

Гольдман ранее заявил, что Кержаков занимается хайпом, пытась сравняться с игроком тольяттинцев по числу голов за национальную команду.