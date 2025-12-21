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Кержаков сатирически отреагировал на слова представителя Дзюбы

21 декабря 2025, 23:55
1

Александр Кержаков ответил представителю Артема Дзюбы Леониду Гольдману.

Бывший форвард «Зенита» и сборной России опубликовал в телеграм-канале отрывок из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера», добавив подпись: «Гольдман требует оригинал письма из ФИФА!»

Гольдман ранее заявил, что Кержаков занимается хайпом, пытась сравняться с игроком тольяттинцев по числу голов за национальную команду.

  • В марте Дзюба забил 31-й гол за сборную России, опередив по этому числу Александра Кержакова, у которого на счету 30 мячей.
  • В декабре Кержаков в своем телеграм‑канале опубликовал перевод фрагмента письма из ФИФА, в котором подтверждается «фактическое право на гол» в составе сборной России в товарищеском матче против команды Германии, который состоялся 8 июня 2005 года (2:2).
  • Сейчас автором этого гола считается Андрей Аршавин. В случае, если этот мяч будет записан на Кержакова, он сравняется по количеству забитых мячей с Дзюбой.

Источник: телеграм-канал Александра Кержакова
Россия. Премьер-лига
Комментарии (1)
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Good_win_ФКСМ
1766384959
Тонко потроллил ))) МОЛОДЕЦ! И Кержаков забивал все в официалках и как правило на финальных турнирах, а рукоблуд больше половины - в товарняках со всякими кубами, тайландами и прочими "гигантами" от футбола....
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