Мор назвал главное футбольное событие российского футбола за последние 5 лет

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор определил главное событие 2025 года.

«Главное событие нашего футбола в 2025 году? Четыре пенальти, отбитые Сафоновым. Мне кажется, это главное событие не только за год, а за последние пять лет.

Весь мир следил, Сафонов у всех на устах. Матвей помог «ПСЖ» выиграть престижный кубок – все об этом говорят. Это главное событие», – сказал Мор.