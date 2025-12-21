Два московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги

ЦСКА заинтересовался центральным защитнком «Униона» Диогу Лейте.
Также кандидаатуру игрока из Бундеслиги рассмотрит «Динамо».
«Для команды Челестини 26-летний португалец не является приоритетным вариантом на случай ухода Дивеева», – написал журналист Иван Карпов.
Лейте в этом сезоне провел за «Унион» 13 матчей, сделал 1 ассист.
- Срок его контракта с берлинским клубом рассчитан до середины 2026 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Лейте в 12 миллионов евро.
- Футболиста в прошлом вызывали в сборную Португалии, но он не сыграл за нее матчей, оставаясь на скамейке запасных.
Источник: телеграм-канал CSKA by Mike