Два московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги

ЦСКА заинтересовался центральным защитнком «Униона» Диогу Лейте.

Также кандидаатуру игрока из Бундеслиги рассмотрит «Динамо».

«Для команды Челестини 26-летний португалец не является приоритетным вариантом на случай ухода Дивеева», – написал журналист Иван Карпов.

Лейте в этом сезоне провел за «Унион» 13 матчей, сделал 1 ассист.