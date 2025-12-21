Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба был лучшим игроком РПЛ в 2025 году.

«Лучший футболист РПЛ в 2025 году? Раз «Краснодар» на первом месте, значит, Кордоба. Если бы судьи его не прессовали и не пытались всe время отстранить от футбола, Джон играл бы ещe лучше», – сказал Червиченко.