Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба был лучшим игроком РПЛ в 2025 году.
«Лучший футболист РПЛ в 2025 году? Раз «Краснодар» на первом месте, значит, Кордоба. Если бы судьи его не прессовали и не пытались всe время отстранить от футбола, Джон играл бы ещe лучше», – сказал Червиченко.
- Кордоба был признан РФС лучшим игроком года по итогам сезона-2024/25.
- Колумбиец за 2025 год провел в РПЛ 27 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.
Источник: Metaratings.ru