Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ

21 декабря, 20:06

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что форвард «Краснодара» Джон Кордоба был лучшим игроком РПЛ в 2025 году.

«Лучший футболист РПЛ в 2025 году? Раз «Краснодар» на первом месте, значит, Кордоба. Если бы судьи его не прессовали и не пытались всe время отстранить от футбола, Джон играл бы ещe лучше», – сказал Червиченко.

  • Кордоба был признан РФС лучшим игроком года по итогам сезона-2024/25.
  • Колумбиец за 2025 год провел в РПЛ 27 матчей, забил 12 голов, сделал 6 ассистов.

Еще по теме:
Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?» 10
Сперцян встретился с Ибрагимовичем в Дубае 8
ЦСКА посоветовали подать в суд на Кордобу 11
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Кордоба Джон Червиченко Андрей
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Дасаев отреагировал на 4 отбитых пенальти Сафонова: «Он у нас что, один такой великий?»
20:43
«Спартак» собирается выкупить тренера «Пафоса»: раскрыта сумма
20:29
2
Стало известно, какому клубу РПЛ отказал Личка
20:08
«Спартак» может переманить тренера у участника Лиги чемпионов
19:50
7
«Лион» объявил о переходе Эндрика из «Реала»
19:40
Аршавин – о судействе в РПЛ: «Полное непонимание футбола»
19:30
7
Ташуев ведет переговоры с клубом Первой лиги
19:19
1
«Манчестер Юнайтед» рассматривает восемь полузащитников
18:51
1
Ловчев отреагировал на решение «Динамо» по Гусеву
18:27
9
ПАОК готовит предложение по игроку «Зенита»
18:18
1
Все новости
Все новости
Ротенберг прокомментировал назначение Гусева главным тренером «Динамо»
20:52
Губерниев: «Карпин немного не туда свернул»
20:20
1
Радимов ответил, подходит ли Гусев «Динамо»
20:00
Аршавин – о судействе в РПЛ: «Полное непонимание футбола»
19:30
7
Отец судьи Егорова оценил признание сына в получении денег от «Торпедо»
18:35
3
Ловчев отреагировал на решение «Динамо» по Гусеву
18:27
9
ПАОК готовит предложение по игроку «Зенита»
18:18
1
Виктор определился с будущим в ЦСКА
18:06
2
В «Динамо» раскрыли возможную должность Газзаева
17:44
5
Червиченко: «В «Спартаке» могут отмочить любую глупость»
17:33
4
Аршавин высказался о работе Лички в «Динамо»
17:17
1
Два клуба РПЛ поспорят за опорника «Локомотива»
16:47
Радимов: «Спартак» выкинул четыре года из истории»
16:39
10
Реакция Газзаева на итоговое решение «Динамо» по Гусеву
16:32
2
В ЦСКА аргументировали отказ от Кузяева
16:24
Еще один арбитр признался в получении денег от «Торпедо»
16:16
23
Гусев обратился к болельщикам «Динамо» после утверждения на посту главного тренера
16:08
5
В «Ростове» раскрыли реальный размер клубного долга
16:00
1
Гурцкая объяснил, почему «Рубин» не назначил Федотова
15:50
Агент Лички рассказал об отказе клубам РПЛ
15:40
Комментарий РФС о трансферном бане «Балтики»
15:15
Махачкалинское «Динамо» может назначить тренера из Медиалиги
15:00
2
В ЦСКА встали на защиту Баринова
14:51
2
ФНС заблокировала 11 счетов «Ростова»
14:42
1
Радимов определил «теневого конкурента» в чемпионской гонке РПЛ
14:28
1
Гусеву поставили конкретную задачу после утверждения на посту тренера «Динамо»
14:14
2
Тикнизян усомнился в перспективах Батракова и Кисляка в Европе
14:00
1
Орлов предостерег «Рубин»: «Для них это будет провал»
13:51
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 