Глушаков ответил, какой тренер должен возглавить «Спартак»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков порассуждал о выборе нового главного тренера для московской команды.

11 ноября клуб уволил Деяна Станковича.

Его сменил Вадим Романов, под руководством которого спартаковцы выиграли 2 из 4 матчей при 1 ничьей и 1 поражении.

«На данный момент я уже думаю да, российский тренер, российский специалист. Какой-нибудь один из ветеранов, спартаковец, настоящий спартаковец, который может создать команду, коллектив, который будет прививать спартаковский дух, и объединит болельщиков и команду.

Потому что разницы уже нет, какие специалисты приезжают, легионеры. Ладно, были бы какие-то топ-легионеры и еще кто-то, можно было бы потягаться, а когда приезжают тренеры, которые да, выиграли что-то не в топовых чемпионатах… ну смысл?

Давайте дадим российскому специалисту какой-то карт-бланш и пусть попробует свои силы, а потом уже будем говорить: «Ну вот, попробовали русского специалиста, ничего не получилось».

А так, вроде и русским не дают, ну и приезжают... Шило на мыло меняют, как говорится», – сказал Глушаков в видео в телеграм-канале.