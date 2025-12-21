Червиченко предложил подходящего тренера для «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает Валерия Карпина подходящим тренером для московской команды.

«Изменилось ли мое мнение о Карпине после неудачи в «Динамо»? Я считаю его сильным тренером. Если бы в «Спартаке» были грамотные люди, они бы остановились на его кандидатуре.

Если у вас нет чeткого понимания, кого назначить, то Карпин из наших специалистов – не самый плохой выбор», – сказал Червиченко.