Червиченко предложил подходящего тренера для «Спартака»

Вчера, 22:22
5

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает Валерия Карпина подходящим тренером для московской команды.

«Изменилось ли мое мнение о Карпине после неудачи в «Динамо»? Я считаю его сильным тренером. Если бы в «Спартаке» были грамотные люди, они бы остановились на его кандидатуре.

Если у вас нет чeткого понимания, кого назначить, то Карпин из наших специалистов – не самый плохой выбор», – сказал Червиченко.

  • Карпин покинул пост главного тренера «Динамо» ноябре, заявив, что хочет сосредоточиться на сборной России.
  • «Спартак» после отставки Деяна Станковича временно возглавляет Вадим Романов.

Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Карпин Валерий Червиченко Андрей
NewLife
1766345888
Осел.
dimazavr
1766350826
Хватит желать нам беды!
oshcherbinskiy
1766353010
Реальный срок возвращения Сафонова, дерзкие слова Неймара про ЧМ-2026, Черчесов вернулся в ворота и другие новости
00:36
1
Батраков – о словах Аршавина: «Для меня «Интер» и «Атлетико» не дерьмо»
00:12
1
ВидеоКержаков сатирически отреагировал на слова представителя Дзюбы
Вчера, 23:55
Бывший тренер «Спартака» установил уникальный рекорд с клубом АПЛ
Вчера, 23:19
3
Галактионов выбрал лучшего футболиста России в 2025 году
Вчера, 22:17
ФотоМостовой выложил фото из Бразилии в футболке Роналдо
Вчера, 21:50
1
АПЛ. «Манчестер Юнайтед» проиграл «Астон Вилле» (1:2)
Вчера, 21:27
В Сербии назвали ошибкой назначение Станковича в «Црвену Звезду»
Вчера, 20:46
Черчесов выбрал лучшего футболиста 2025 года в России
Вчера, 20:29
2
СпецпроектПомните «Снежное дерби» ЦСКА и «Спартака»? Пройдите тест о зимнем футболе!
00:23
5
Бабаев выбрал пять лучших футболистов России 2025 года
Вчера, 23:40
Глушаков выделил самых прогрессирующих игроков РПЛ
Вчера, 22:54
Канчельскис посоветовал молодым россиянам собирать чемодан и улетать из страны
Вчера, 22:40
1
10 самых дорогих российских игроков
Вчера, 22:26
Мор назвал главное футбольное событие российского футбола за последние 5 лет
Вчера, 21:18
Челестини выбрал лучшего игрока России в 2025 году
Вчера, 20:55
1
Червиченко назвал лучшего игрока года в РПЛ
Вчера, 20:06
Глушаков высказался о превращении РПЛ в чемпионат пивзавода
Вчера, 19:58
1
Мостовой назвал клуб Примеры, в котором мог бы играть Тюкавин
Вчера, 19:40
1
Корнеев трижды назвал бредом возможный обмен Дивеева на Гонду
Вчера, 19:29
5
Стало известно, получал ли «Зенит» официальное предложение по Нино
Вчера, 19:18
Мексиканский клуб вернулся к варианту с покупкой игрока «Зенита»
Вчера, 18:51
ФотоДва московских клуба РПЛ заинтересовались игроком из Бундеслиги
Вчера, 18:20
2
Глушаков предложил двух кандидатов на пост главного тренера «Спартака»
Вчера, 18:04
9
Названы еще два кандидата на место главного тренера «Рубина»
Вчера, 17:52
Отец Егорова – о допросе сына: «Из человека сделали преступника, который вывозил отсюда миллиарды»
Вчера, 17:15
2
Названо имя нового тренера «Спартака-2»
Вчера, 17:00
2
Мостовой оценил обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»
Вчера, 16:50
8
В РПЛ предложили ввести аналог английского Boxing Day
Вчера, 16:41
4
Глушаков ответил, какой тренер должен возглавить «Спартак»
Вчера, 16:29
1
ВидеоПогребняк вновь надел форму «Спартака»
Вчера, 16:20
1
Мостовой высказался о возвращении Кержакову рекорда по голам за сборную
Вчера, 16:09
4
Пономарев резко прокомментировал обмен игроками между ЦСКА и «Зенитом»: «С какого бодуна это делать?»
Вчера, 16:04
7
Аршавин встал на защиту Глушенкова: «Какой смысл дальше бесить человека?»
Вчера, 15:53
10
